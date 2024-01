“El campeonato de goleo no me quita el sueño”: Rogelio Funes Morí

Rogelio Funes Mori está listo para portar los colores de Pumas, pero a pesar de ser el refuerzo de lujo, no se obsesiona con el campeonato de goleo.

En conferencia de prensa el seleccionado mexicano aseguró que su principal tarea es trabajar para mejorar con el equipo.

“(El campeonato de goleo) no me quita el sueño, la responsabilidad es dar todo para que la afición esté contenta y seguir compitiendo conmigo mismo, no con alguien más”, afirmó

Cabe recordar que el máximo goleador de Rayados no ha logrado coronarse como el campeón romperredes en México.

Funes Mori Rogelio Funes Mori ya vivió la primera sesión de entrenamientos I Cortesía Pumas (ETZEL ESPINOSA)

Por otra parte, Funes Morí afirmó que en su nueva casa le podría abrir las puertas a un posible llamado a la Selección, tras sus llamados entre 2021 y 2022.

“Se puede abrir una posibilidad para regresar a la Selección, pero lo primero es pensar en buen las cosas con Pumas para abrir nuevamente esa puerta”, indicó

Con el Tri cuenta con seis tantos en 16 encuentros y fue mundialista en Qatar 2022.