Tuca Ferretti arremete contra el América y lo llama equipo molero

Ricardo Ferretti continúa generando polémica durante sus apariciones en televisión luego de que dio una opinión sobre el América de cara al Clausura 2024.

En su participación en el programa Futbol Picante de ESPN, el Tuca arremetió contra el actual campeón del futbol mexicano y aseguró que jamás dirigiría a las Águilas.

“Ni lo voy a dirigir, no me interesa. Equipo molero para mí. Yo los colores universitarios, Chivas, Tigres, no voy al América”, aseguró el analista.

Tras el comentario, Álvaro Morales aseguró que ese comentario era una falta de respeto para el cuadro azulcrema.

“¿Cómo va a ser equipo molero? Eso es una falta de respeto para el máximo ganador de Liga, Copa MX y Concacaf”, a lo que el Tuca ofreció una disculpa de manera sarcástica.

Incluso, el Brujo Morales aseguró que Ferretti no conoció la verdadera grandeza, a lo que Ferretti contestó con un comentario sarcástico. “La grandeza no la conocí, la traigo”.