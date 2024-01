“Le valió su salud”: Madre de Toño de Nigris culpa a su nuera de la muerte del jugador

El 16 de noviembre de 2009 una noticia sacudió al futbol mexicano al conocerse la inesperada muerte de Antonio De Nigris, que jugaba en aquel momento con el AE Larissa de Grecia.

A 14 años de aquel acontecimiento, la madre del Tano rompió el silencio y culpó a la esposa del jugador de la muerte de su hijo.

Fue mediante un video en redes sociales donde la señora Leticia Guajardo aseguró que su nuera obligó a Toño de Nigris a seguir jugando pese a que no se encontraba en las mejores condiciones de salud.

“Yo no lo maté. Yo lo entregué vivo, sano, a la esposa (Sonia Guerra). Yo no tuve la culpa de que él se muriera, fue ya la esposa y el doctor y a la esposa le valió madres su salud, ella prefirió que siguiera jugando por dinero y así es, lo mató, lo animó a que arriesgara su vida y no duró nada mi niño”, declaró.

Es importante mencionar que Antonio de Nigris perdió la vida a los 31 años luego de sufrir un paro cardíaco en su hogar. Durante su trayectoria, jugó para equipos como Villarreal de España, así como Pumas, América y Monterrey en la Liga MX.