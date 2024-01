Tano Ortiz culpa a sus jugadores por tantas lesiones en Rayados

Lamentable declaración del @OrtizTano, diciendo que las lesiones de Canales, Tecatito, Ponchito, Aguirre, Gallardo, es por su culpa ya qué no se cuidaron, dando a entender que se desvelan, emborrachan, o no trabajan.



La bronca no es mía, yo si trabajo, Ellos no. pic.twitter.com/LNCNCTua5C