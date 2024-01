Guillermo Almada revela que fue técnico de la Selección pero lo cambiaron

Guillermo Almada fue uno de los candidatos para dirigir a la Selección mexicana tras los procesos de Gerardo Martino y Diego Cocca, incluso dijo que fue elegido como nuevo técnico nacional pero de la noche a la mañana cambiaron de decisión.

TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Emanuel Gularte anota el primer gol del Clausura 2024 en medio de la polémica

Asimismo, no dio pistas si competía por el puesto con Cocca o con Jaime Lozano, actual timonel del Tri.

“Todavía no comprendo, no porque no nos eligieran a nosotros, sino porque nos llamaron, nos confirmaron en la votación, que estaba todo resuelto, de un día para otro se cambió la resolución, a pesar de la confirmación que nos comunicaron de muchas partes, se terminó eligiendo a otro entrenador”, expresó el uruguayo.

A pesar de desilusionarse, Almada comentó que este tipo de cambios son normales en el futbol, pues hasta que no se anuncie oficialmente, todo puede pasar.

“Hasta que esto no se confirma oficialmente, se puede cambiar de opinión, puede cambiar. Hoy está Jimmy, y con lo que podamos colaborar, colaboraremos, yo soy feliz con lo que hago, disfruto con lo que tengo”, agregó.

Guillermo Almada fue por varias semanas el candidato principal para dirigir a la Selección mexicana. Mexsport (Ulises Naranjo)

El director técnico campeón admitió seguir ilusionado con tomar el banquillo de la Selección mexicana.

“Sí (sigo soñando con esa oportunidad), México tiene jugadores de calidad, (me gustaría) generar cosas que no se han generado a lo largo de su historia”.

Su objetivo es darle continuidad al proyecto de los jóvenes en Pachuca, formando buenos jugadores y consiguiendo cosas importantes.

“A los jugadores se le cierran las puertas por la cantidad de extranjeros. Al futbolista mexicano le cuesta más que al uruguayo, ecuatoriano, creer en sus condiciones, le cuesta acoplarse en Primera División, nosotros debemos darle la confianza, que vaya en su juego, características y se vea potenciado en el juego colectivo”, finalizó.

Guillermo Almada salió campeón con los Tuzos en el torneo Apertura 2022 y llegó a la final del Guardianes 2021 con Santos, siendo derrotado por Cruz Azul.