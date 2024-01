‘Es como volver a empezar mi carrera’: Faitelson se emociona con nuevo programa

México es un país de alto consumo deportivo, a pesar de que el futbol es la disciplina con la mayor fanatizada, nuestra nación posee grandes exponentes en muchos deportes a nivel internacional; del mimo moderno, el análisis de la información deportivo también se convirtió en una gran competencia; donde la creatividad, credibilidad, conocimiento y el entretenimiento se convirtieron en herramientas indispensables para estar en el gusto del público.

En exclusiva para Publimetro; los periodistas deportivos: David Faitelson, Guillermo Schutz, André Marín y Carlos Aguilar nos platicaron sobre su nuevo programa radiofónico MVS Deportes, donde compartirán la mesa de información y debate informativo.

— David, ¿qué representa este nuevo reto, cuál va a ser el valor diferencial considerando que México es un mercado ya muy competido en el periodismo deportivo?

— En México existen muchos estilos ya conocidos que le hablan a un tipo de público, nosotros no podemos hacer eso, tenemos que adaptarnos a los nuevos retos que impone la industria, a chicos y jóvenes que están en las redes sociales, que consumen rápido, tienen otro tipo de ideas. Este programa está conformado por personas con gusto por diferentes deportes y también somos de distintas generaciones, yo soy el más grande, después André, luego sigue Carlos y Memo que son de otra generación; así que creo que con esta combinación vamos a conseguir encontrar ese estilo que pueda satisfacer a la gente; no vamos a hacer un programa acartonado, ni un programa de esos de solo dar noticias a la hora y hay que hacer polémicas; vamos a hacer un programa realmente divertido, que atraiga al público y que sea entretenido y vamos a ver si con eso podemos marcar una diferencia.

— Guillermo, ¿cómo alcanzar a estos nuevos mercados, a esta juventud que consume de otra manera primero, cómo llegar a estos nuevos públicos?

— Pues somos perfiles distintos que nos complementamos, somos apasionados, abarcamos muchos deportes y este será un año muy importante porque habrá tres eventos deportivos en el verano; además de todos los que estamos acostumbrados; donde alguno de nosotros o todos estaremos en ellos y podremos transmitir a la gente lo que está sucediendo, pero también que se esté divirtiendo y se está entreteniendo esa es la clave.

—Carlos, ¿cuál fue la sensación al saber que van a trabajar ustedes juntos y cuál es la atmósfera que se respira entre ustedes en este momento para empezar este proyecto?

—Estuve muy cerca de David inicios de mi carrera y para mí fue fundamental, lo que aprendí y logré hacer con él; de la misma manera con Andrés, fuimos compañeros mucho tiempo y la verdad es que, increíblemente, en una comida en que nos reunimos, por ahí de octubre del 2023 empezó esta idea y fue de mucha alegría, de mucho gusto y yo creo que lo primero que vimos, fue que los tres que estábamos en esa mesa, fue camaradería, nos llevamos bien, que creo que habrá mucha química, vamos a decir cosas directas, va a pasar algo importante y eso también me tiene contento, también me mantengo con esa misma expectativa y pienso que eso es lo más significativo.

— André, ¿cómo observas el periodismo deportivo en México y cómo se distinguirán ustedes?

—La forma en qué ustedes lo haremos será con mucho profesionalismo, nosotros informaremos entreteniendo, esa será la manera en que abonaremos, tendremos muchas entrevistas, toda la información de todos los deportes, tener a un público que obtenga toda la información de manera amena. Ese es el reto.

— David, Después de tantos años de carrera, ¿aún sienten nerviosismo iniciar un nuevo proyecto como este?

— Me satisface y emociona este nuevo reto, es como volver a empezar mi carrera, mi trayectoria, todo lo que he estado pasando conmigo en los últimos tiempos, los retos en Televisa y ahora este que se presenta, con un grupo que yo siempre he respetado mucho, me identifico mucho con MVS, la familia Vargas nos ha apoyado muchísimo; así que, aquí estamos y vamos a divertirnos. Te juro que los cuatro estamos muy emocionados por el tema.

MVS Algunas de las voces más importantes del deporte están listas para informar a los aficionados I Cortesía

—André, ¿cómo se preparan para este nuevo reto en el que los harán con varias plataformas digitales y para alcanzar un nuevo público?

—Siempre antes de arrancar un programa tienes una escaleta y un plan de un plan de juego sobre lo que vamos a tener al programa, pero según van transcurriendo los minutos, si surge algo de información inmediatamente lo vamos a tener y vamos a tener exclusivas y no se perderán ninguna entrevista que necesitemos, el chiste tener un plan; evidentemente, pero sobre la marcha pueden pasar cualquier cantidad de cosas y quien escuche MVS Deportes se va a ir con un agradable sabor de boca de que escuchó todo lo que estaba sucediendo en el deporte de México y del mundo. Esta es la clave de todo esto, empezar bajo un esquema, pero sobre la marcha e ir nombrando cosas que vayan sucediendo en esas horas que dure el programa cuando estemos al aire.

La voz femenina deportiva

El programa también contará con la presencia de la conductora Mariazel, quien también posee una sólida trayectoria deportiva y que se convierte en la última pieza del rompecabezas.

“Mariazel viene a abonar esa perspectiva muy particular de alguien que es apasionaba el deporte, pero que está en absolutamente todos lados. Es una mujer, trabajadora e inteligente, que va a sumar a los distintos perfiles que tenemos en este programa; así que desde mi punto de vista, no ha habido un proyecto tan ambicioso en la radio en México en los últimos años y eso es especialmente lo que venimos, a tratar de ofrecer a todos los que nos escuchen.