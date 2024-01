“Un insulto a la realidad”, periodistas colombianos estallaron al ver que Messi ganó el premio The Best

Muchos periodistas colombianos estallaron de indignación al ver que Lionel Messi ganó el premio The Best 2023. Aunque todo parecía indicar que Messi no recibiría el importante galardón, lo hizo y los comentarios en redes abundaron. En Colombia su consagración no cayó bien del todo, lo que quedó demostrado con las palabras de los principales referentes del periodismo deportivo en la actualidad.

Este 15 de enero de 2024, la Fifa realizó la gala de los premios The Best. Contra todo pronóstico, Lionel Messi ganó el premio al mejor jugador del año. El argentino obtuvo por tercera vez este galardón porque superó en las votaciones a Erling Haaland, el gran favorito, y a Kylian Mbappé.

Cabe señalar que esta edición de los premios The Best incluyó en las votaciones lo ocurrido en el Mundial Qatar 2022. A pesar de esto, hubo una enorme polémica, pues muchos consideraron que, a pesar de lo hecho en el Mundial, que fue en 2022, el desempeño de Messi en 2023 es mucho peor que el de Haaland.

Periodistas colombianos reaccionaron a la consagración de Lionel Messi.

Una vez se confirmó la consagración de Lionel Messi, los principales referentes de la prensa deportiva en Colombia opinaron en las redes sociales. L o llamativo fue que la gran mayoría coincido en que Messi no merecía dicho galardón. Aunque no cuestionaron la grandeza del argentino, para muchos estaba clarísimo que el 2023 de Haaland e, incluso, de Mbappé, fue mejor.

Noooooo!!! Y como porque ?? https://t.co/iLN5pcUMzK — Francisco J. Velez (@Pachovelez10) January 15, 2024

Hasta Messi debe estar inconforme con esto... — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) January 15, 2024

Que Messi haya ganado el #TheBest 2023 es un insulto a la realidad del fútbol. Cuestiona severamente la forma como FIFA elige los triunfadores y su forma de votación. Estos premios se quedaron sin credibilidad y hoy fueron Vergüenza.

Haaland lo hizo todo y no ganó nada

😱😱😱 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) January 15, 2024

En serio?

Déjense de joder!!!

(ni el lo creía, no fue!) https://t.co/QsWIn2JoW1 — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) January 15, 2024

