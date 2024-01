Juan Escobar rompe el silencio y habla de su situación en Cruz Azul

Cruz Azul tuvo un arranque complicado en el Clausura 2024. Cuando todo parecía ir encaminado un gran inicio de torneo, se reveló que al interior del equipo se desató una pelea entre Martín Anselmi estratega cementero, y Juan Escobar capitán del club, por lo que se buscaba la salida del jugador de manera inmediata. Ahora, tras varios días transcurridos, el futbolista habla sobre su situación.

Fue a las afueras de la Noria donde el futbolista paraguayo se tomó el tiempo de atender a algunos aficionados que le pidieron que se quedara en el club, además de a algunos medios a los que les externó su situación en el equipo. Escobar dejó claro que aún no hay nada seguro con su salida, pero de ser así, se iría con el cariño de la afición cementera.

“El cariño de la gente, desde el día uno siempre me recibieron bien y pase lo que pase, si me voy, no estoy asegurando nada, pero si me voy, no me llevó los campeonatos que gane, me voy con el cariño de la gente”, comentó el jugador.

Así mismo, el defensor comentó que su deseo es quedarse en Cruz Azul, pero que aún no sabe nada sobre su futuro, por lo que tendrá que esperar para saber el desenlace de su historia. Por otro lado, este fin de semana Cruz Azul debutó bajó las órdenes de Martín Anselmi en el estadio Ciudad de los deportes, en donde cayeron por la mínima ante Pachuca y el nombre del defensor fue coreado varias veces.