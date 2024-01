“He quedado a deber en Selección “: Santi Giménez reconoce mal paso en el Tri

El futuro de Santiago Giménez sigue en el aire, pues a pesar de que cada semana llegan rumores de ofertas de equipos grandes, no hay nada concretado para el delantero del Feyenoord, por lo que, espera que después de la Copa América puede salir de Países Bajos.

En entrevista con MVS Deportes, el Bebote aseguró que está tranquilo de su situación y que trata de disfrutar el presente, ya que, está encantado con el Feyenoord.

“Yo estoy muy tranquilo, se que trabajando todo va a llegar. Me encanta Feyenoord, me encanta Rotterdam, trato de disfrutar donde estoy”, aseguró el mexicano.

Asimismo, espera con muchas ansías tanto la Copa América como la Nations League con la Selección mexicana ya que puede ser una catapulta para su carrera.

“Me ilusona muchísimo, quiero que sea ya porque creo que es un torneo que lo quiero, lo quiero jugar y al final no me tocó ir al Mundial, me tocó jugar Copa Oro, pudimos ganarla, me gustaría que se repita pero tenemos que trabajar duro y tratar de dar nuestro máximo”, afirmó el goleador.

Por último, reflexionó sobre su desempeño en la Selección, pues siente que no ha demostrado su mejor nivel y con los partidos en marzo y en Copa América tiene una gran oportunidad.

“También siento que he quedado a deber un poco y quiero darle vuelta a esa falta de demostrarme, porque al final creo que me han dado oportunidad y no lo he demostrado como lo he hecho en el Feyenoord. Creo que es una gran oportunidad la convocatoria que viene ahora en marzo y también en la Copa América”, concluyó Santiago.

Giménez suma 19 goles y cuatro asistencias en 19 partidos de la Eredivisie, siendo el máximo goleador del Feyenoord en la temporada.