Tigres se va de Televisa y busca nueva televisora para la próxima temporada

🚨👋🏼 ADIOS TUDN: Tigres no seguirá con Televisa para el próximo torneo.



No renovarán el contrato que vence este torneo y tendrán nueva televisora para el Apertura 2024.



¿En qué televisora les gustaría ver a Tigres?



A mí en lo personal me gustaria ver a Tigres en TV Azteca. pic.twitter.com/F9J5fCaS3F