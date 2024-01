“Ven y dímelo a la cara”: Novak Djokovic se encara con aficionado en pleno partido del Australia Open

Novak Djokovic (Photo by Darrian Traynor/Getty Images) (Darrian Traynor/Getty Images)

Novak Djokovic volvió a robarse las portadas luego de su enfrentamiento contra Alexei Popyrin en el Abierto de Australia. El número uno del mundo, vivió un partido intenso ante el australiano, quien con el público de su lado, puso en complicaciones al serbio al punto de casi arrebatarle la victoria. Sorprendentemente, esto no fue lo único que preocupó a Djokovic, ya que desde las gradas se dio un grito que lo molestó seriamente.

Fue cuando el juego se encontraba 2-2, que la raqueta serbia decidió interrumpir su saque para mirar hacia la tribuna detrás de él y mandar un mensaje hacia los aficionados que arremetieron en su contra con algunos gritos. “Ven y dímelo a la cara”, dijo Djokovic ante las cámaras que documentaban el suceso.

Es importante mencionar que con el pasar de los minutos, el deportista de 36 años logró hacerse con la victoria por marcador de 6-3. Esta victoria le dio la oportunidad de instalarse en la tercera ronda, donde competirá por un boleto en los octavos de final ante Tomás Martín Etcheverry.

Referente al altercado con el aficionado, Novak confesó en entrevista posterior al duelo que fueron muchas cosas las que le gritaban de desde las gradas y que luego de una constante, optó por voltear e invitar al aficionado a bajar y decírselo en la cara, algo que no pasó a más.

🔥 "VEN Y DÍMELO EN LA CARA".



¡DJOKOVIC ENCARÓ A UN AFICIONADO EN LA TRIBUNA! 💥



👀 ¿Qué le habrá dicho? #AOxESPN pic.twitter.com/qsCCj25Q4q — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 17, 2024

“No quieres saber lo que me dijo. Hubo cosas que me dijeron en la pista, particularmente desde la esquina, y del mismo lado en la otra esquina. Lo estuve tolerando durante todo el partido, luego tuve suficiente y le pregunte si quería bajar y decírmelo en la cara. Desafortunadamente, no tuvo el coraje de bajar. Se estaba disculpando desde lejos”, comentó.