Aston Villa ficha a nutrióloga de los Tuzos para la Premier League

Una increíble noticia invade la Liga MX, esto luego de que se revelara que el cuadro dirigido por Unai Emery, Aston Villa, hiciera realidad la incorporación de Elisa Ceñal a su institución luego del gran trabajo mostrado en su paso por Pachuca. La nutrióloga deportiva se encargó tener en gran momento físico al primer equipo de las tuzas por 5 años.

TE RECOMENDAMOS: Stephany Mayor se convierte en máxima goleadora de Tigres Femenil

Fue mediante redes sociales que el cuadro de la Bella Airosa hizo pública la información con un emotivo mensaje de despedida en donde reconocen la entrega y profesionalismo de Ceñal, deseándole el mejor de los éxitos en su nueva aventura por el viejo continente.

“Hoy nos reunimos para reconocer el trabajo de quien ha sido pieza clave en tener en 100 puntos la salud de nuestros tuzos. Sabemos que tu profesionalismo como nutrióloga te hará triunfar en tu nuevo reto en la Premier League. ¡Orgullosos de ti Elisa, mucho exito!”, se puede leer en la publicación.

👏🏻 | Hoy nos reunimos para reconocer el trabajo de quien ha sido pieza clave 🍎 en tener en 100 puntos la salud de nuestros Tuzos:



Sabemos que tu profesionalidad como nutrióloga te hará triunfar en tu nuevo reto en la Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿: ¡Orgullosos de ti @ElisaCenal, mucho… pic.twitter.com/Sa2OImc6C0 — Club Pachuca (@Tuzos) January 17, 2024

Así mismo, la nutrióloga deportiva oriunda de la CDMX, aprovechó sus redes sociales para escribir unas lindas palabras sobre su experiencia en Pachuca y sobre lo que representa este nuevo reto en donde apunta a brillar gracias a su destacada labor y conocimientos.

“Crecer duele, mejorar es muy incómodo, tomar decisiones a veces da miedo, pero soñar es lo único que siempre he aprendido te puede llevar a cumplir lo que nunca imaginaste. Hoy me toca decir adiós a esta espectacular institución después de 5 años. Me acuerdo ese 11 de agosto del 2018 que empezaba en las tuzas, ese día estaba llena de miedos, inseguridades, pero con ganas de lograr tanto… Hoy, después de años de crear y estructurar tiempos llenos de alegrías, me voy llena de recuerdos y con nostalgia de dejar el lugar que tanto quiero y me vio crecer”, compartió.

Ceñal ahora será parte del equipo Aston Villa, de la Premier League, en donde pondrá el nombre de México en alto con su entrega.