Renata Zarazúa apunta a París 2024: “siento que este año es mi oportunidad”

La tenista mexicana Renata Zarazúa comenzó con un 2024 de manera espectacular al entrar en el top 100 de la WTA y calificar al cuadro principal del Australian Open, pero tiene en la mira un objetivo muy claro: los Juegos Olímpicos.

En conferencia de prensa tras su participación en el Abierto de Australia, la capitalina de 26 años afirmó que está trabajando para poder colocarse en París 2024 y representar a México.

“Tengo muchas cosas, y muchos torneos en cada semana, pero incluso para las top players es muy difícil. Tengo muchas ganas de estar en Roland Garros, porque es una superficie que me va muy bien, pero la meta a corto plazo es calificar a París 2024. Siento que este año es mi oportunidad. Mi mejor tenis lo juego cuando represento a México, porque se siente el peso del apoyo que hay de la afición, significa mucho eso para mí y ese es el sueño más grande para un deportista”, afirmó.

“Me siento muy bien, muy contenta de la oportunidad en Australia, de muchas emociones y jugué mi mejor tenis en el tercer partido de clasificación. Me muero por ir a París, y estoy investigando hasta cuando está el ranking mundial para intentar subir y lograr calificar, tanto en dobles, como en singles”, dijo.

La capitalina también evaluó su participación en su debut en el Abierto de Australia, donde cayó en primera ronda ante la italiana Martina Trevisan, y aseguró que debe tener mejores cierres de los partidos para poder trascender en los torneos.

“Me costó mucho al día siguiente el superar lo que pasó, me dio mucho coraje, tristeza y después tuve que asimilarlo. Tuve muchas oportunidades, es un partido que me va a enseñar mucho. Cuando enfrentas a una top 30, tuve una lección muy importante. Quizá gasté mucha energía con los nervios en el primer set, luché mucho, pero si volviera a disputarlo, sería diferente, más agresiva y aprovechar cada oportunidad”.

Al igual que habló de la diferencia que se afronta al estar disputando un Grand Slam. “En los Grand Slams la competencia es demasiada.” Todos salen a la cancha como perros, porque hay muchos puntos y dinero, es una guerra. Todos están concentrados y un ambiente muy tenso, cada quién con su equipo, y me di cuenta de que es más agotador, pero es parte del juego. Solo hay cuatro torneos así y ahora siento que en el siguiente me puede ir mejor. “Porque entre más Grand Slams disputes, más preparación tendrás”, aseguró.

Retos como una Top 100 en el ranking de la WTA

La tenista de 26 años señaló que siempre fue un sueño estar dentro de las 100 mejores del mundo. “Esto de estar en top 100 es un sueño desde hace mucho. Es una motivación muy grande para que me abra muchas puertas a lo largo del año. Siempre es lindo jugar torneos menores, te sirve para la confianza, pero si quieres estar en un top 50, debes enfrentar a las mejores. Mi plan es enfrentar a las mejores, mi plan no es ir a ganar experiencia, es ir a ganar partidos y jugar los torneos más grandes, como Miami o Indian Wells”, dijo.

También dio a conocer que le gustaría jugar un torneo en dobles junto a la mexicana Guiliana Olmos. “Me siento mejor en singles, es lo que entreno, y me dedico a mejorar. Pero me encanta jugar en dobles, me gustaría jugar con Guiliana en algún torneo grande, sea en Monterrey, Guadalajara o Puerto Vallarta”, indicó.

Zarazúa también mandó un mensaje a las estrellas jóvenes mexicanas de cara a las siguientes competencias. “Al final no hay un secreto o una magia. Yo creo que no nos hace falta algo en específico, pero creo que nos falta creer mucho en nosotros y que somos mejores que los americanos o los europeos, creo que tenemos todo, pero debemos confiar y trabajar, ser disciplinados para poder trascender”.

Renata Zarazúa se encuentra rankeada en el puesto 97 dentro de la WTA, tras el ranking publicado el 15 de enero de 2024. Ahora busca su segunda participación en unos juegos olímpicos, tras lo conseguido en 2021, donde disputó la primera ronda junto a Guiliana Olmos.