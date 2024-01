Médico de Exatlón México revela la gravedad de la lesión de Pato Araujo

El exfutbolista y actual competidor del programa televisivo y líder del equipo rojo en Exatlón México, Pato Araujo, se recupera de un fuerte golpe en la cabeza que sufrió el miércoles 18 de enero; y el médico del reality explicó cuál es el estado de salud del competidor.

De acuerdo con el doctor que atiende al atleta, el golpe provocó una herida cortante en la piel cabelluda de 20 centímetros, así como una hemorragia importante que requirió de una intervención quirúrgica.

El deportista se encuentra estable y consciente, pero permanecerá en observación durante los próximos días para descartar cualquier tipo de complicación.

“Es una herida bastante considerable, el día de ayer tuvo un trauma craneal, con una herida cortante en la piel cabelluda, una herida considerable, grande, con una hemorragia importante, aproximadamente perdió 300 ml de sangre”, explicó el médico.

“Afortunadamente, pudimos estabilizarlo en el área de juego y trasladarlo a urgencias, donde se le dio la atención primaria, la estabilización, se toman los estudios prudentes para poder determinar si lo podíamos meter a quirófano y reparar la herida”, agregó.

La herida fue reparada con grapas quirúrgicas y el atleta se encuentra en recuperación.

“Una herida muy grande, como les repito, una herida que tuvo que ser afrontada con grapas quirúrgicas, está en observación, es un participante que siempre ha sido muy fuerte, esperemos que la evolución sea satisfactoria, pero es muy pronto determinar si estamos libres de cualquier otra alteración”, señaló el médico.

“Por el momento, estamos con un pronóstico reservado, con la vigilancia estrecha del cráneo, que no haya tenido una fractura, al igual que su cerebro, que no presente alguna inflamación, que no presente un cambio en la conducta, siempre ha estado alerta, consciente”, concluyó.