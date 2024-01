“Se equivoca, no soy un tronco”: Alan Pulido responde al Tuca Ferretti

Luego de que Ricardo Ferretti tundió a Alan Pulido al llamarlo tronco, el jugador no se quedó callado y le respondió de forma contundente, asegurando que sus difamaciones son incorrectas.

Fue mediante su cuenta de X donde el delantero mexicano aclaró que, en primera instancia, el Tuca no fue quien lo debutó en Primera División.

Además, aseguró que nunca fue un tronco como lo mencionó el extécnico, ya que de ser así, jamás le habría dado una oportunidad en el primer equipo.

“Creo que el Tuca se equivoca en 2 cosas, 1: no me debutó el, me debutó Daniel Guzmán. 2: no era un tronco, porque estoy seguro que me hubiera mandado a donde ya sabemos donde manda el Tuca. Tercera, a esa edad ya me aventaba estos bolazos”, escribió.

Que tronco era 🫣🫣, se lo comentas @AlvaritoMorales 😅😅 y de pasada dile que lo quiero y es el mejor 🙌🏼😘, saludos a todos ✌🏼 pic.twitter.com/i2NCMbGQFz — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) January 19, 2024

Es importante mencionar que Alan Pulido jugó de 2010 a 2015 con Tigres, periodo en el que anotó 40 goles en 125 encuentros. Incluso, fue campeón con los felinos en el Apertura 2011. Actualmente, el ariete de 32 años milita en el Sporting Kansas City de la MLS, club con el que recientemente renovó.