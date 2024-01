Carlos Sainz conquista Rally Dakar 2024, “el más duro de la historia”

El piloto español Carlos Sainz se proclamó tetracampeón del Rally Dakar tras una edición 2024 que calificó como “la más dura de la historia”, el madrileño, que ganó la carrera con el Audi RS Q e-tron, destacó la valentía de la marca alemana por apostar por un coche híbrido.

🗣️ Carlos Sainz: "No soy Superman"



➡️ @CSainz_oficial y @LucasCruz74 reconocen que ha sido "el Dakar más duro"

🥰 Victoria especial por ser "la última bala" de Audi.#Dakar2024 pic.twitter.com/2a2SnBb7rh — SoyMotor.com (@SoyMotor) January 20, 2024

Sainz reconoció que el Dakar 2024 no comenzó de la mejor manera para él, “Los tests previos fueron bien, pero en la Baja Aragón y en Marruecos no fue bien”, recordó. “Así que afrontábamos este Dakar con, no diré dudas, pero con un pelín de preocupación”, confesó.

SOMOS CAMPEONES!!

Tengo la suerte de tener a mi lado al mejor! Has hecho un @dakar fantástico @LucasCruz74! Todo esto es gracias a ti! 💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/nZ1wjglQEf — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) January 19, 2024

El madrileño subrayó la importancia de la estrategia en una carrera tan dura como el Dakar, “Ha sido una carrera en la que ha habido que mezclar mucha velocidad y algo de estrategia. En ese sentido, quiero dar las gracias, en especial a Lucas por su excelente trabajo”, añadió.

Sainz también habló sobre su forma física, que consideró clave para su victoria. “Después de lo que había sucedido el año pasado, sabía que este año tenía que prepararme a tope”, dijo. “Me he preparado con mucha ilusión y muchas ganas, respetando la carrera, y me he preparado más que nunca”, añadió.