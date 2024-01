“No nos vendas espejitos”: Carlos Hermosillo estalla contra Anselmi

Cruz Azul sigue en la mala racha, pues en el inicio del Clausura 2024 no ha podido ganar, aunque solo llevamos dos jornadas, la afición y personalidades cerca del equipo de La Noria quieren resultados a la brevedad.

Este es el caso de Carlos Hermosillo, goleador histórico de La Máquina, quien siempre ha sido uno de los grandes críticos de la situación del equipo desde que fueron campeones en 2021.

El Grandote de Cerro Azul se lanzó contundentemente contra Martín Anselmi luego de no poder salir del empate en la frontera contra Juárez FC.

“¿Qué es generar volumen de juego? Que me explique, porque si habla de tener la posesión del balón, sí Cruz Azul ha tenido la pelota, pero si hacemos análisis de los dos juegos por qué no nos preguntamos sobre “generar volumen ofensivo” y es una pena que un delantero como Toro Fernández tenga que bajar a buscar la pelota, es una pena lo que sucede en Cruz Azul, le llegan pocas pelotas al área. Va empezando el torneo, pero no nos venda espejitos señor Anselmi”, comentó Hermosillo en sus redes sociales.

¡Lo de @CruzAzul fue vergonzoso! 🤦🏻‍♂️



Martín Anselmi dice que se generó volumen de juego, ¡sí, pero deben generar mucho más volumen ofensivo a su centro delantero, si no lo van a matar!



Pésimo partido...consecuencia no que no haya descenso❌ pic.twitter.com/hALDGC5MsA — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) January 20, 2024

La afición cementera también está descontenta con el rendimiento del club en estas primeras, incluso, no están convencidos de que Anselmi sea el ideal para sacar a La Máquina de su crisis deportiva.

Cruz Azul buscará sumar su primer triunfo contra Mazatlán el próximo sábado en cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para lo jornada 3.