“Los premios The Best y Balón de Oro están perdiendo credibilidad”: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fue reconocido en los Globe Soccer Awards con el premio Maradona al goleador del año luego de haber firmado un 2023 de ensueño en donde, a pesar de estar en una liga sin tantos reflectores, compitió con los grandes goleadores de Europa y los venció al marcar 54 anotaciones. Esto hizo que entre los fanáticos surgieran algunas dudas sobre su ausencia en otros premios, a lo que el jugador respondió de forma contundente.

Fue durante una entrevista con el medio Récord de Portugal, que el atacante del Al-Nassr se refirió a las dos premiaciones más importantes del futbol a nivel individual, el premio The Best y Balón de Oro. Ronaldo no dudó en resaltar que los galardones, que tienen como más reciente ganador a Lionel Messi, han perdido credibilidad debido a que se ignora la estadística de los nominados durante el año.

“Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera, Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en esos premios... son hechos, son números y los números no engañan”, mencionó el delantero.

Es importante mencionar que durante la última gala del The Best la polémica surgió luego de que se anunciara que el astro argentino, Lionel Messi, era el gran vencedor, esto luego de haber empatado con el noruego y superarlo tras el primer criterio de desempate. En esos reconocimientos, los ganadores se dan debido a una votación en la que participan aficionados (25%), prensa (25%) y capitanes junto a entrenadores de Selecciones (50%).