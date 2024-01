“Es un tema de afición y un hecho aislado”: Alcalde de Torreón

La Liga MX recibió una terrible sacudida luego de que se hiciera público el lamentable suceso del TSM, en donde una mujer perdió la vida y cuatro más resultaron heridos tras la embestida de una camioneta. Ante ello, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, rompió el silencio y habló sobre el hecho, asegurando que durante su administración se presenta como un evento aislado y que parece más un tema de aficionados.

“Bueno, es un tema de afición y un tema que antes, durante y después, como lo hemos hecho en mi administración, se da como hecho aislado y que hay que hacer todo para evitarlo. Es importante hacer saber que durante el evento se garantizó la seguridad de todos los aficionados y un suceso tan lamentable se da luego de una hora y media después de haber terminado el juego… Se está en proceso de investigación con la Fiscalía General del estado, se ponen las cosas claras para que salgan a relucir las causas. En todo momento hemos puesto los elementos para que se esclarezca.”, comentó.

Así mismo, Cepeda se encargó de dar detalles sobre el operativo que se llevó a cabo durante el evento, asegurando que todos los protocolos cumplieron su finalidad, registrando cero incidentes durante el lapso en el que este se realizó.

“El operativo lo tenemos un día antes y por la mañana, tenemos reunión incluso en el estadio. Contamos con un sistema de inteligencia que durante todos los eventos está programado. Incluso se fueron los aficionados con la escolta que los acompaña para evitar eventos de esta naturaleza, todos los eventos en esta administración han funcionado bajo ese esquema, tenemos mil elementos a la disposición acompañados de una estrategia, pero este suceso se dio una hora después de haber cerrado la puerta”, aseguró.

Para finalizar, podemos destacar sus palabras en las que habla sobre los rumores que apuntan a un servidor público involucrado en el incidente y los siguientes pasos a seguir para su administración en miras a que no se vuelva a repetir.

“Hasta donde tengo entendido no hay ningún servidor público involucrado. 5 detenidos por la autoridad de seguridad pública municipal y 2 detenidos por parte del estado ya están en disposición de la Fiscalía General del estado. Es importante reforzar la concientización. Ha funcionado el mecanismo, no hemos tenido un solo incidente, pero debemos contar con precaución, prevención y concientización para que no se den estos escenarios bajo ningún caso”, finalizó.