“A mi papá lo asesinaron”, asegura hijo de Chucho Benítez

Christian "Chucho" Benítez con el América Christian Benítez festejando un gol con el América de México (Clasos/LatinContent via Getty Images)

Sorprendió al mundo futbolístico las declaraciones del hijo del legendario delantero ecuatoriano Christian Benítez, Fabiano Benítez, quien afirmo que su padre fue asesinado.

No te puedes perder: Exjugadora del América conquista el bicampeonato del Exatlón Estados Unidos

Christian "Chucho" Benítez feliz con la Tri Festeja un gol ante Colombia (Mike Stobe/Getty Images for Red Bull)

El joven, de 20 años, hizo la revelación en una entrevista con el programa Fútbol Sin Cassette; “Cuando papá fallece yo era muy niño, tenía 10 años. Yo solo quería papá para mí, yo no sabía de maldad, ni nada del mundo, pero a medida que fui creciendo me hice preguntas y en internet hay muchas respuestas, pero ninguna de ellas es la verdad”.

🚨😳 “ESTOY SEGURO QUE A MI PAPÁ LO ASESINARON”



🗣️ Dura confesión de Fabiano Benítez, hijo de Christian Benítez 🇪🇨, en #FútbolSinCassetteSF.



“He obtenido documentos… no quiero culpar a nadie, pero yo creo, no creo, estoy seguro que a mi papá lo asesinaron”. pic.twitter.com/S9gBZ8xqLc — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) January 23, 2024

Christian Benítez murió el 29 de julio de 2013 a los 27 años de edad, la causa oficial de su muerte fue un paro cardíaco, pero su fallecimiento siempre ha estado rodeado de polémica.

“He obtenido documentos donde yo personalmente estoy seguro que a mi papá lo asesinaron”, agregó Benítez. “No quiero culpar a nadie, pero estoy seguro de que no fue una muerte natural”. Estas declaraciones levantaron ámpula en el medio del futbol tanto de México como de Ecuador.