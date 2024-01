“Andrés Guardado llega en mejor momento que el Chicharito”: Daniel Guzmán

La Liga MX tendrá próximamente el regreso de dos de las máximas figuras de la Selección mexicana en la última década, Andrés Guardado y Javier Chicharito Hernández.

Dicha situación, ha conmovido a los aficionados aztecas, pero también genera cierta incertidumbre sobre el nivel que mostrarán en el balompié azteca, ya que no es ningún secreto que ambos jugadores se encuentran en la etapa final de su carrera.

Al respecto, el técnico mexicano Daniel Guzmán, considera que ambos jugadores aún tienen nivel que mostrar; sin embargo, aseguró que el Principito llega en mejor nivel que el exjugador del Real Madrid.

“Guardado viene en mejor ritmo, no tiene ninguna lesión, viene jugando. Desgraciadamente cuando un jugador se lesiona, no sabes que empático soy, porque nunca me lesione. Le ruego a Dios que no venga una recaída y que se ponga las pilas (Chicharito), porque le va a ayudar mucho a las Chivas”, mencionó durante la presentación de la Copa Jalisco 2024.

#Zona3Deportes | ¡Orgulloso de su muchacho! 🥹👏🏻



Daniel "Travieso" Guzmán debutó a Andrés Guardado en Atlas 🦊 y hoy 18 años después desde aquel debut se muestra contento por su regreso al fútbol mexicano tras haber triunfado en Europa 👏🏻



🎥: @monimorales_m pic.twitter.com/k8Sx170E7O — ZONA 3 (@zona3noticias) January 23, 2024

“Los dos son fichajes (bomba), jugar en el Madrid y hacer goles en el Manchester United, hay que darle valor a ese tipo de jugadores que tiene el valor de volver a venir”, añadió el estratega mexicano.

En ese sentido, el Travieso, quien debutó a Guardado en Primera División, aseguró que el centrocampista puede jugar profesionalmente después de los 40 años gracias a su profesionalismo.

“Regresar a México es como traer una joya a su origen. Hay que sacarle jugo y así como es él, no me cabe duda de que puede jugar arriba de los 40 años. Hay que valorarlo, ya no es cuestión de dinero, es tema de proyección de darle otra cara a la Liga MX. Hay que disfrutarlo en León”, sentenció.