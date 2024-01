La futbolista más bella de la Liga MX Femenil anuncia su retiro

Nikkole Teja, considerada por muchos como la futbolista más bella de la Liga MX Femenil, dio la campanada este 23 de enero al anunciar que se retira del futbol profesional.

La originaria de Seattle, Washington, realizó una publicación en sus redes sociales, donde habló de la importancia del balompié en su vida, así como de la decisión que tomó.

“Si esta es la única vida que voy a vivir, estoy feliz de haber conocido y amado al futbol. Si hay otra vida después de esta, espero encontrarlo otra vez y sentir que el futbol me ame también”, fue la forma con la inició su mensaje.

“Llegué a este país sola, a mis 18 años, sin conocer a nadie y sin hablar el idioma. Pero siempre tuve el sueño de jugar futbol de manera profesional y aquí pude lograr eso. Se lo que valgo como jugadora, hija, amiga y sobre todo como persona. No me arrepentiré de dejarlo, pero si me arrepentiré de experiencias que tuve que pasar, pero algunas estaba fuera de mi control”.

“He tomado, la no fácil decisión de retirarme del futbol profesional. Gracias a todos los que fueron parte de este camino y siempre me apoyaron. Ustedes me ayudaron en mis momentos más oscuros, pero también estuvieron en algunos de los mejores momentos de mi vida”.

Nikkole también le expresó su gratitud al Club Puebla por la oportunidad que le dio en este Clausura 2024, donde estuvo poco tiempo, aunque aseguró que los seguirá apoyando.

Teja llegó muy joven a México y probó suerte con el Pachuca y el Querétaro, aunque no logró hacerse de un lugar. Fue hasta el Clausura 2022 que pudo debutar profesionalmente con el Necaxa. Su primer duelo fue en la jornada 4, en la derrota de 3-0 ante las Chivas.

Después de tres torneos, al finalizar el Clausura 2023, la estadounidense salió del conjunto de Aguascalientes y permaneció un semestre sin jugar. Para este Clausura 2024 anunció que volvía a la Liga MX Femenil con el Puebla; sin embargo, no tuvo actividad en ninguno de los cuatro primeros partidos del torneo.

Durante el receso que tuvo entre el Necaxa y el Puebla se unió a la moda de tener cuenta en la plataforma OnlyFans, donde vende fotos artísticas por un costo de 17.50 dólares al mes.