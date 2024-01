“En el futbol también hay que proponer y no solo criticar”, Ricardo Peláez

La mesa de debate en ESPN tiene a su nuevo fichaje bomba para el 2024, el analista Ricardo Peláez se incorpora nuevamente a las filas de la cadena deportiva.

Con este anuncio, Publimetro tuvo la oportunidad de platicar con el exgoleador de la Selección mexicana sobre su regreso a la empresa, y algunos temas alrededor del futbol mexicano.

Por si no lo viste: Zudikey Rodríguez pide a Exatlón hacerse responsable de la salud del Pato Araujo

¿Cómo te sientes al volver a esta cadena?

—Estoy muy contento de regresar a ESPN, es como volver a casa. También estoy agradecido con TUDN, los equipos donde jugué y las instituciones para las que trabajé. Estoy muy ilusionado en mi primer día en ESPN.

¿Por qué decidiste regresar a ESPN?

—La decisión de regresar a ESPN se basa en una oferta de trabajo que recibí hace algunos meses y en varias circunstancias que se han presentado simultáneamente. Además, hubo un tema de salud familiar que afortunadamente superamos, lo que me hizo reflexionar sobre varios aspectos. Desde que comencé a jugar en 1985, pasando por mi etapa como comentarista y en cada una de las trincheras en las que he estado, he experimentado mucha presión y trabajo. Ahora siento que es el momento de dedicar más tiempo a mi familia, disfrutar del trabajo y reflexionar sobre lo que realmente me gusta. Por eso tomé la decisión de regresar a ESPN, siempre agradecido con las instituciones en las que he trabajado.

Ricardo Peláez Ricardo Peláez regresa a ESPN tras cinco años de ausencia (Marisol Argumedo)

¿Cómo planeas competir con otras mesas de análisis en televisión y redes sociales?

—Lo primero es ganarme el cariño y respeto de la audiencia. En ESPN, hay personalidades muy interesantes, como exjugadores y extécnicos con gran trayectoria, como Hugo Sánchez, Jared Borgetti y José Ramón Fernández. En el fútbol, cada persona puede tener su verdad, pero es importante analizar, criticar, debatir y, sobre todo, proponer ideas para mejorar nuestra industria.

¿En qué proyectos participarás?

—No lo sé con certeza, pero seguramente estaré en mesas como la de Fútbol Picante, Sportcenter y en todas las plataformas que ofrece esta importante empresa a nivel mundial. Llego con gran ilusión, ya sea comentando un partido, participando en un debate o proponiendo análisis. Un aspecto crucial es que, como analista, debo ofrecer perspectivas únicas, lo cual es fundamental para construir mi imagen en este campo. El fútbol y el deporte en general ofrecen diversas facetas, y cada persona tiene su verdad, lo cual es enriquecedor.

¿Cuál es tu opinión sobre los regresos de jugadores como Andrés Guardado, Javier Hernández y Gerardo Arteaga?

—No puedo opinar de la misma manera sobre todos. La situación de un jugador joven con posibilidades de permanecer en Europa es diferente a la de Chicharito, quien está en la etapa final de su carrera, o Andrés Guardado, que ha tenido una carrera impecable. Como directivo, buscas a los mejores jugadores, pero desde la perspectiva de la Federación, deseas que los jugadores se queden en Europa para abrir oportunidades a otros. Me alegra ver a Chicharito regresar a Chivas para finalizar su carrera donde la comenzó. El caso de Andrés Guardado, con su merecido homenaje y regreso a terminar su carrera en su país, también es motivo de alegría.

Ricardo Peláez Ricardo Peláez regresa a ESPN tras cinco años de ausencia (Marisol Argumedo)

¿Cómo percibes el rendimiento de la Legión mexicana en Europa?

—Es extraordinario. El desempeño de Raúl Jiménez es destacable, ya que ha tenido un gran regreso para competir con Henry Martín. La situación de Santi Giménez es ejemplar, al ir a una academia en Países Bajos donde estuvieron los brasileños más exitosos. Aunque le falta dar el siguiente paso, es un proceso admirable. Conozco a Edson desde joven, cuando jugaba en América. Ahora está en una de las mejores ligas del mundo, mostrando liderazgo en la Selección Nacional y siendo una pieza clave en una posición estratégica en el Tri. Espero que surjan muchos más jugadores con oportunidades similares.

¿Cómo evalúas a la Selección mexicana de cara a la Copa América 2024?

—La evaluación es positiva, aunque no excepcional. La estructura del equipo es más sólida y definida en cuanto a la línea de mando. La elección de un técnico que ha destacado con logros deportivos, como el bronce olímpico y la Copa Oro, respalda este proceso. Sin embargo, aún estamos lejos de donde deberíamos estar. Se necesitan más exportaciones de jugadores y debemos avanzar en esos aspectos, especialmente de cara al Mundial 2026, donde seremos locales.

Ricardo Peláez Ricardo Peláez regresa a ESPN tras cinco años de ausencia (Marisol Argumedo)

¿Qué delantero en México actualmente posee las cualidades que tenías en tu mejor momento, como Ricardo Peláez?

—Mi especialidad era el juego aéreo en ambas áreas, con una carrera destacada y siendo el séptimo máximo goleador. Creo que Guillermo Martínez tiene un buen juego aéreo, pero el que destaca más en cuanto a cualidades es Raúl Jiménez. Aunque el fútbol ha evolucionado y ya no se trata solo de tener delanteros definidos, sino de adaptarse a diferentes posiciones y roles, con sacrificio y versatilidad.

¿Cuál es tu opinión sobre lo ocurrido en el TSM en el duelo entre Santos y Monterrey?

—Es lamentable. Aunque se ha trabajado mucho en el tema de seguridad, a veces la violencia surge desde dentro y se traslada a las tribunas. Creo que aún estamos a tiempo de tomar decisiones para cuidar este aspecto y evitar situaciones más graves, como las que han ocurrido en Sudamérica. Mejorar nuestra liga, tanto dentro como fuera del campo, es esencial para fortalecer las selecciones nacionales. El aficionado debe vivir una experiencia positiva desde que compra su boleto, con lugares seguros, estacionamiento adecuado, instalaciones limpias y un ambiente especial. A veces fallamos en temas de seguridad y en las instalaciones. Necesitamos trabajar mucho en ello, la violencia es inaceptable.