“Hay cosas oscuras en el futbol mexicano”: Andrés Guardado

Andrés Guardado volverá a jugar en la Liga MX después de 17 años en Europa y este 24 de enero tuvo su primer entrenamiento con el León.

Al término de la práctica, el Principito habló con los medios de comunicación y fue cuestionado sobre el presente del futbol mexicano, por lo que no se guardó nada y lamentó que el balompié azteca se encuentre estancado.

“Soy un tipo que dice lo que piensa y lo que se hace mal en México. He dicho lo de los jóvenes, lo de los extranjeros, cuando desapareció la regla 20/11 y aparecieron más extranjeros y si le buscan hay declaraciones mías en relación a estos temas. Tampoco creo tener todas las respuestas, pero no se necesita ser experto para saber que en México se están haciendo muchas cosas mal en todos los sentidos y no sé, puede que haya algo interno que está trabando algunas decisiones”, mencionó.

LOS GANADORES NO TIENEN DESCANSO



Aquí le estamos dando con todo, porque el sábado tenemos un juego en casa.



¡Nos vemos en el Glorioso! 🏟️🇳🇬🦁 pic.twitter.com/VVg1isrcBL — Club León (@clubleonfc) January 24, 2024

En ese sentido, el centrocampista de 37 años denunció algunas de las problemáticas del futbol azteca, tal como la eliminación del ascenso y descenso, además de la poca exportación del jugador mexicano al viejo continente, por lo que considera que hay “cosas oscuras”, que están trabando la evolución del balompié nacional.

“Después del fracaso en el Mundial se habló de una renovación profunda, quitar extranjeros, aumentar jóvenes, darles facilidades para que salgan, el ascenso y descenso, de todo eso nos damos cuenta, pero seguro hay cosas internas u oscuras por así decirlo, aunque tampoco se puede cambiar de la noche a la mañana. Estando ahora acá me daré cuenta de qué es lo que pasa y confío, sé que hay directivos que están por la labor y es cuestión de que todos se pongan de acuerdo, solo que eso es lo más difícil”, añadió.

Por último, Andrés Guardado lamentó que muchos futbolistas jóvenes que emigran a Europa regresan al poco tiempo por haber tenido poca actividad, por lo que considera que las nuevas generaciones deben mentalizarse para poder triunfar, algo que intentará cambiar en León.

“No se que le pueda faltar al joven que regresa rápido, pero a mí me ayudó siempre la mentalidad, la cabeza, saber que habrá momentos malos y uno tiene que pasarlos, lo ideal sería que lleguen, se consoliden y sean titulares, pero no siempre es así y ahora se tiene que forzar por una última oportunidad para encontrar un lugar. No estoy en contra de esos jugadores que van y la pelean, que buscan ligas pequeñas, pero que lo intenten, luego a la primera de cambio se les complica y se regresan. Al final, la estabilidad y el dinero vienen por si solos cuando consigues trascender, es obvio que acá pueden ganar mejor y pensar en eso es válido, pero si la pelean allá el dinero viene solo”, sentenció.