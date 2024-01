¡Goles dobles y penales presidente! La People’s League está lista para cambiar el juego

La People’s League arranca la cuenta regresiva para su silbatazo inicial y previo a que los 10 equipos se alisten para disputar su primera fecha el próximo 30 de enero, aquí hacemos un repaso rápido de todos los detalles que debes de conocer previo a darle seguimiento a la liga de todos, en donde todo apunta a una emocionante competencia.

El disruptivo proyecto que se encuentra basado en el tradicional juego de Futbol 7 presenta algunas modificaciones en las reglas con la intención de hacerlo más atractivo al público que podrá disfrutar de él mediante sus cuentas oficiales de redes sociales. Mencionar que la competencia vivió una alta convocatoria para sus tyouts, pero finalmente fueron solo 120 afortunados los que participaran en el juego con los 10 clubes registrados.

Referente a las reglas generales, podemos mencionar que los equipos están conformados por 12 jugadores, mismos que tendrán disputar partidos en los que no existen los empates, ya que en caso de terminar en igualada, la muerte súbita se hará presente con un penal cobrado por el presidente. Este podría darle a su club un punto extra en caso de ganar, además del conseguido en el empate.

Un aditamento interesante del torneo es el del valor de las anotaciones. Las dianas registradas tendrán un valor diferente de acuerdo a la forma de su ejecución, la puntuación doble será en caso de producirse atrás de media cancha o cuando el futbolista esté suspendido en el aire de forma acrobática. El gol triple será si se anota desde la propia área chica.

¡La primera jornada!🔥



El 30 de enero veremos los primeros enfrentamientos de #LaLigaDeTodos.⚽



¿Cuáles son sus pronósticos?👀 pic.twitter.com/XToTwjbVos — La People's League (@LaPeoplesLeague) January 12, 2024

En cuanto al comienzo de los partidos, debemos destacar que el primero y segundo tiempo tendrán un arranque frenético con un cobro shootout (un equipo por periodo) y en la clasificación, los 4 mejores pasaran a la liguilla y los 2 peores jugarán un partido para definir su permanencia en miras a evitar el descenso.

¿Cuáles son las innovaciones?

Minuto del Diablo: Si un equipo recibe un gol en el minuto 10 del primer o segundo tiempo, el gol valdrá doble y el equipo contrario recibirá una sanción adicional que consiste en mandar a un jugador a la congeladora por los próximos 2 minutos. (El portero no es elegible).

El Blanco de Oro: Cuando se anote un gol y además se golpee o derribe la diana que está dentro de la portería, el gol tendrá un punto adicional.

Modo Power: La producción de forma aleatoria podrá activar durante 2 minutos un modo especial con música e iluminación en el que todo gol valdrá doble.

El show de los 2 minutos: Faltando dos minutos para el término del segundo tiempo, se realizará una pausa de 30 segundos. El partido se reanudará bajo las modalidades de 2 vs. 2, 3 vs. 3, o 4 vs. 4. Esto será definido por los comisionados.

Tiempo fuera: Los equipos tendrán un tiempo fuera de 30 segundos en cada mitad. Si el entrenador es expulsado, pierde automáticamente esos tiempos fuera.

El Boost: En caso de que el partido no registre un gol durante 5 minutos consecutivos, el árbitro activará la modalidad de 1 vs. 1, por un minuto. En caso de que no se marque un gol en ese minuto, la modalidad cambia a 2 vs. 2 y luego a 3 vs. 3. Si aún no se marque al cuarto minuto, se regresará a 1 vs. 1.

Penal Dueño: Al final de cada juego, los dueños se enfrentarán en penales. El ganador obtendrá un beneficio para su equipo aplicable en la siguiente jornada.