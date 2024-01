‘Tengo hambre para enfrentarme con Pantera Rodríguez’: Brian Ortega

UFC está de regreso en México y uno de los eventos estelares de la velada será el enfrentamiento entre Yaír Rodríguez y Brian Ortega en una revancha de lo ocurrido en 2022 donde el mexicoestadounidense.

En plática con Publimetro, Brian Ortega aseguró que está listo para su regreso a la jaula, tras casi año y medio de ausencia.

“Va a ser una pelea buena, vamos a vernos pelear más de un asalto sin lesiones, ojalá. Al fin eso hemos querido, quiero demostrar que estoy listo, subirme a la jaula en frente de todos y hacerlo de nuevo”, afirmó.

De cara a este enfrentamiento con un rival al que ya conoce, Ortega afirmó que está listo para abrirse una oportunidad para obtener una pelea por el título.

“Espero una guerra, los dos tenemos cosas que probar, somos dos peleadores que tenemos mucha hambre y obviamente ya sabemos que todo está cambiando. Él viene de perder contra Volkanovski y depende de quien gane se puede abrir una nueva puerta.

Además, no ve como desventaja el verse ante un peleador que cuenta con un poco más de experiencia, e incluso, lo ve como una gran oportunidad. “Yair peleó dos veces más, donde me permite estudiar más, cada vez que peleas vas creciendo más y más. Ahora tengo que ver la pelea entre Yair y Volkanovski y ver qué cambió, en qué mejoró para hacer un plan.

Tengo un equipo y confío en ellos, y ellos me guían y hasta ahora todavía seguimos haciéndolo. No me siento en desventaja, no es mi primera vez que hago una pausa en mi carrera; la ventaja es un buen campamento, toda la preparación tanto física como mental y espiritual”, dijo.

Al igual que Brian Ortega destacó el gran ambiente que se vivirá en la Arena Ciudad de México. “Va a ser una gran experiencia. Como peleador, siempre piensas en qué lugares quieres estar y ahora ya estoy en un lugar donde estaré con el apoyo de mi familia y será una gran explosión de emociones.

Sé que vienen cosas grandes para UFC en México, gracias a peleadores como Brandon, Yair y Alexa, y ese crecimiento se verá el 24 de febrero. Estas peleas son reales, llenas de emoción. La gente de México tiene tanta pasión y los aficionados van a encontrar el amor a este deporte porque verán algo diferente, ya que verán algo muy grande.”, dijo.

Después de casi 18 meses sin actividad, Brian Ortega reflexionó sobre todo lo que ha ocurrido alrededor de su vida.

“Afuera de la jaula ha sido muy interesante, porque he tenido que vivir una vida sin pelear, sin entrenar y tuve que encontrarme a mí mismo. Como uno no se conoce, no me di cuenta de lo perdido que estaba, lesionado y sin poder hacer nada; tuve batallas mentales por año y medio y gracias a Dios estamos ganando esa lucha. Estoy listo para seguir adelante.

Pues yo no lo hice solo, llegué a un punto bajo y empecé a ir a la iglesia y eso me dio fuerza y la sabiduría para seguir adelante, haciendo esta carrera correctamente y así se ganó la batalla mentalmente”, dijo.