Xavi Hernández confirma su salida del Barcelona tras goleada del Villarreal

El Barcelona tendrá un importante cambio para el final de la temporada, después de que Xavi Hernández confirmó que su intención es dejar de ser entrenador del cuadro blaugrana en cuanto concluya el año futbolístico.

En conferencia de prensa tras la derrota ante el Villarreal por 5-3 en casa, el español afirmó que dejará el banquillo del Barcelona el 30 de junio del 2024.

Por si no lo viste: ‘Es una vergüenza’: Xavi explota contra el arbitraje tras derrota del Barcelona

⚽ #ÚltimaHora Xavi Hernández anuncia que dejará de entrenar al FC Barcelona a partir del 30 de junio pic.twitter.com/8r7RNdGbCe — EP Deportes (@EPdeportes) January 27, 2024

“He pensado en el club, en el presidente, en Deco y sobre todo en los jugadores, que necesitan un cambio de dinámica. No se merecen esta situación. Así, sin más. No quiero ser un problema para el Barcelona, es lo último que quiero ser. La gran solución pasa por dejar de ser entrenador el 30 de junio. Lo he ido meditando. Lo tenía decidido hace unos días, pero creo que es el momento. El club necesita un cambio de dinámica. Como culé, pensando en el club, en los jugadores... Los futbolistas estarán más tranquilos. Pensando como culé, como hombre de club, me marcho el 30 de junio”, aseguró en la conferencia de prensa.

🚨 XAVI DEJARÁ EL BARÇA a FINAL de TEMPORADA 🚨



Así ha soltado su 'bombazo' en sala de prensa: pic.twitter.com/0rQB3HPFxR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 27, 2024

En ese sentido, Xavi afirmó que se siente como el máximo responsable de la crisis de resultados en que se encuentra el Barcelona en esta temporada.

“Pienso que esto destensa la situación general. Me siento el máximo responsable. Se ha hecho un trabajo bueno, pero creo que mi proyecto como entrenador tiene que acabar el 30 de junio. Eso liberará a los jugadores”, dijo.

Con el Barcelona cuenta con un récord de 76 triunfos, 19 empates y 26 derrotas, además de que consiguió la Liga y la Supercopa de España en la temporada 2022-2023.