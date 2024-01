Cody Rhodes hace historia al ganar por segundo año consecutivo el Royal Rumble

Este fin de semana los aficionados del wrestling fueron testigos de una edición más del Royal Rumble, en donde 30 superestrellas se enfrentaron en una batalla real con el fin de ser protagonistas del camino rumbo a WrestleMania. Varios nombres surgieron como los favoritos en este año a llevarse la lucha, pero al final fue Cody Rhodes el que salió con el brazo en alto y un logro histórico.

Luego de un gran evento en donde el talento de la empresa sacó a relucir todo su conocimiento y calidad, la lucha estelar nos presentó un gran combate en el que tras varios minutos, cuatro grandes luchadores (Gunther, Drew McIntyre, Cody Rhodes y CM Punk) quedaron como finalistas, siendo eliminados de la siguiente manera.

El primero en abandonar fue Gunther por mano de la Pesadilla Americana, mientras que, por su parte, el Guerrero Escocés dejó el cuadrilátero gracias al Best in the World. En la recta final de la contienda, Rhodes y Punk se enfrentaron en un mano a mano que dejó mucha expectativa y acabó con la Pesadilla Americana apuntando a la imagen del próximo WrestleMania.

Es importante mencionar que con esta victoria y la del año pasado, Rhodes puso su nombre con letras de oro en la compañía al ser el cuarto luchador en conseguir dos veces consecutivas coronarse en la batalla real. Antes de él, Hulk Hogan (1990-91), Shawn Michels (1995-96) y Steve Austin (1997-98), obtuvieron este reconocimiento.

Y mira que todos veíamos claro que ganaba CM Punk. Cody Rhodes es el cuarto luchador en la historia que gana dos Royal Rumbles seguidos. 26 años después.

FINISH. THE. STORY. WOW. #RoyalRumble



FINISH. THE. STORY. WOW. #RoyalRumble pic.twitter.com/wOl5jYQmOO — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) January 28, 2024

La Pesadilla Americana ahora apunta a una revancha con Roman Reings en el evento más grande del año en donde pretende arrebatarle el campeonato universal y cerrar su historia con broche de oro.