“Toros sí, toreros no”: Manifestantes protestan contra las corridas de toros

El inicio de la temporada en la Monumental Plaza de Toros México no solo marca el regreso de las corridas a la CDMX, también aparecieron los grupos de manifestantes en contra de este deporte.

A unas horas del inicio de la primera corrida, cientos de personas se reunieron en Avenida Insurgentes para realizaron una manifestación donde mostraron su desaprobación.

Con mensajes como “Toros sí, toreros no”, ”El toro quiere vivir”, “Queremos vidas, no corridas”, “Esa plaza va a caer”, “El arte construye, no mata ni destruye”, “La tortura no es arte ni cultura”, los manifestantes pacíficos vestidos de negro recorrieron la avenida rumbo a la Plaza de Toros.

Al igual que aparecieron personas representando a los toros manchados de sangre, representando lo que ocurre en las corridas.

Este domingo, la corrida será encabezada por los mexicanos Joselito Adame, Diego Silveti, y el peruano Andrés Roca Rey. La última ocasión en que se realizó un evento similar en la Plaza México fue en mayo del 2022.

Toros Los manifestantes avanzaron rumbo a la Plaza México I Nicolás Corte

