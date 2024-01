Miguel Herrera arremete contra Chivas asegurando que “no todos son mexicanos”

El mercado de fichajes generó mucho revuelo en la Liga MX debido a que varios equipos de la competencia realizaron incorporaciones insólitas para la campaña. Uno de los que más llamó la atención fue el de Cade Cowell a Chivas. El delantero piso por primera vez México tras firmar su pase a Guadalajara y sumado a ello, doble nacionalidad avivó la discusión sobre las tradiciones del club.

A este intercambio de ideas se sumó el director técnico Miguel Herrera, quien aprovechó el espacio en un programa de Fox Sports para revelar su opinión sobre la incorporación del cuadro rojiblanco. En sus palabras resaltó el fuerte cuestionamiento a las tradiciones de jugar con solo mexicanos y la situación de no hablar el idioma.

“No habla ni español. Yo también saqué mi pasaporte en cinco minutos en el consulado cuando se me venció. Son como los mexicoamericanos que tenemos en Xolos, no me lo van a enseñar porque yo lo vivi desde la vez pasada. Yo no estoy criticando al jugador, yo dije que ya no son todos mexicanos, de que es un buen jugador, es un buen jugador”, comentó.

🫢🇲🇽 'EN CHIVAS YA NO SON PUROS MEXICANOS: YO TAMBIÉN SAQUÉ UN PASAPORTE EN 5 MINUTOS'



¡Chivas sigue causando controversia con la llegada de Cowell! 🐐



"NO HABLA ESPAÑOL"

Es importante mencionar que este fichaje pudo ser posible en las Chivas debido a que Cowell tiene descendencia mexicana. Es por ello que a pesar de no haber pisado el país con anterioridad o haber jugado en aquí, el rebaño logró el registro del atacante como Formado en México sin romper los estatutos del club y la federación.