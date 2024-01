“Me levantaré”: Santi Giménez responde a lluvia de críticas por su bajo rendimiento

Santiago Giménez se convirtió en el verdugo del Feyenoord el pasado fin de semana después de fallar un penal que le negó la victoria a su equipo contra el Twente en la Eredivisie.

Aunado a ello, el delantero mexicano no ha podido marcar en los últimos tres encuentros de su equipo y su nivel de juego ha ido a la baja, razón por la que ha recibido cientos de críticas por parte de la prensa neerlandesa.

Pese a ello, fiel a su estilo, el Chaquito no se enganchó con los medios y se mostró autocrítico al reconocer su baja de juego, por lo que aseguró que se levantará de este terrible error en busca de mostrar su mejor versión futbolística.

Santiago Giménez ha marcado 21 goles en la presente temporada. Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

“Sé que no soy el mismo ‘Santi’ al que todos se han acostumbrado desde el principio. Tengo que volver allí. Estoy listo para seguir adelante y liderar la pelea”, mencionó a los medios de comunicación.

“Los aficionados siempre están ahí para mí, me siento triste porque he fracasado para ellos. Fallé una gran oportunidad y eso seguirá en mi cabeza por el resto del día. También soy un ser humano. Esta noche lo tendré difícil, pero mañana me levantaré de nuevo y volveremos a trabajar para ello”, sentenció.

Es importante mencionar que el ariete azteca ha fallado más del 50% de los penales que ha cobrado tanto en el Feyenoord como en Selección mexicana.

De hecho, este nuevo error le costó perder el liderato de goleo de la Eredivisie, por lo que su fichaje con un equipo top de Europa podría ponerse en riesgo en caso de que su nivel se mantenga en declive.