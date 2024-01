Xavi Hernández sale en defensa de Rafa Márquez

Rafael Márquez recibió críticas en España por postularse al cargo de entrenador del Barcelona, después de que Xavi Hernández anunció que dejaría al club al finalizar la presente campaña; sin embargo, el español disculpó al mexicano y aseguró que son amigos.

“Rafa es un amigo. Igual a lo mejor se sacaron sus palabras de contexto o se expresó mal, pero es lícito y natural que él se esté preparando para poder entrenar un día al Barça. Igual esa no una decisión que me toca tomar a mí, es algo para Deco y el presidente (Joan Laporta)”, declaró en Hernández en conferencia de prensa.

Con estas declaraciones, Xavi busca poner fin a cualquier polémica, así como las críticas contra Márquez, quien incluso fue llamado “buitre”.

Barcelona enfrenta este miércoles al Osasuna, en duelo pendiente de la jornada 20 de la Liga española, por lo que se espera que su equipo reaccione y así el disfrutar los últimos meses que le quedan al frente de la institución.

“Necesitamos una reacción. Los futbolistas tienen que dar un paso adelante, y lo saben, dependemos mucho de que ellos estén inspirados”, señaló Hernández.

De igual forma, señaló que se siente más liberado al anunciar su salida. “Afronto el partido con más responsabilidad, si cabe, porque todavía nos jugamos mucho. Sigo con la máxima ilusión y con la máxima energía. Me ha liberado un poco a nivel personal, pero estoy motivadísimo y así se lo he hecho saber a los futbolistas”.

Por último, apuntó que en muchas ocasiones el desgaste llega debido a que con las críticas “te hacen sentir que no vales nada”. “No se disfruta, parece que aquí te juegues la vida a cada momento, y esto no esto no es calidad de vida. Es cruel, y eso no pasa en ningún otro club”, finalizó.