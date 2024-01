¡Se queda en Europa! Porto frustra fichaje de Jorge Sánchez con Cruz Azul

Después de que Jorge Sánchez tenía todo listo para volver al futbol mexicano con Cruz Azul, el Porto frustró el fichaje del mexicano, por lo que permanecerá al menos un semestre más en Europa.

De acuerdo con información de ESPN, el defensa azteca no podrá cerrar su fichaje con la Máquina debido a que Porto no cedió en la negociación tras no encontrar un sustituto en la lateral derecha.

Si bien, Ajax es dueño de su carta y había aceptado el monto de 4 millones de euros que ofrecían los celestes por el seleccionado nacional, el conjunto portugués frustró las negociaciones debido a que el técnico de los Dragones lo tiene contemplado para el próximo semestre pese a no ser titular, ya que además de encarar la liga local, jugarán Champions League y copa.

Jorge Sánchez ha tenido poca actividad con el Porto. Foto: Octavio Passos/Getty Images

Por ende, es prácticamente un hecho que el lateral tricolor terminará la temporada en Portugal y permanecerá medio año en el futbol de Europa, donde no ha podido encontrar la regularidad deseada.

Es importante mencionar que la principal razón por la que Jorge Sánchez aceptó la propuesta de Cruz Azul es por la poca actividad que ha tenido con el Porto, por lo que regresar a México era una buena oportunidad para que retomara el ritmo de cara a la Copa América.