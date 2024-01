Julio César Chávez reconoce que no se libra de las tentaciones de recaer en las adicciones

Julio César Chávez se ha mantenido alejado de las adicciones por 14 años; sin embargo, el César del boxeo reconoce que la tentación está latente, la cual incrementa por la preocupación que tiene por su hijo.

En plática con el podcast Fuentes Fidedignas, Chávez González explicó que con los problemas de Julio César Jr —consumo de pastillas para adelgazar y problemas con la ley— han provocado que le cruce por la mente volver a consumir algo.

“Sí, cómo no (las tentaciones están cerca). Ha sido muy difícil para mí. La adicción de Julio, mi hijo, me ha traído de cabeza y la cosa más fácil para mí es evadir todo lo que estoy sintiendo e irme a drogar y a tomar, pero gracias a Dios mis clínicas me han dado mucha fortaleza de no volver para atrás. ¡Dios mío, no!”, comentó.

El campeón fue cuestionado sobre con qué sueña en este momento de su vida, a los 61 años, a lo que el sonorense respondió que es bien a sus hijos, “que no sufran”.

“Desafortunadamente no ha podido o no ha querido dar ese paso que di yo, porque yo también tuve muchos problemas de adicciones, fueron muchos años. Julito es muy inteligente para algunas cosas, pero muy pendejo para otras, así es que me tenía ya restringido, ya se la sabía que yo iba a ir por él”, agregó.

Julio César Chávez fue boxeador profesional de 19800 al 2005 y se proclamó campeón en tres divisiones distintas: superflua, ligero y superligero. Su récord quedó en 107 victorias (86 Ko), 6 derrotas y 2 empates; además de que se mantuvo invicto por 89 peleas.