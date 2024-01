“El plan sí es retirarme en 2025″: André-Pierre Gignac

La etapa de André-Pierre Gignac como jugador de Tigres se encuentra llegando a su parte final y así lo hizo saber el jugador en el día de medios que preparó el equipo felino en este inicio de 2024.

A pregunta expresa por Publimetro Deportes, el ariete francés reiteró que aún sigue pensando en el retiro en el 2025, debido a que se encuentra sufriendo desde hace un año con una lesión en la cadera que no lo ha dejado en paz y que inclusive lo puede llevar al quirófano.

“La verdad es que me he sacrificado mucho en el tema de salud, desde la final de Chivas me caí en una jugada y se me movió un poco la cadera, luego me caí otra vez contra Pachuca en el campeón de campeones y últimamente me caí contra San Luis el torneo pasado, tengo un pequeño desequilibrio al nivel del pubis, me traté durante las vacaciones, fui a un mini quirófano, me cuide, yo pensé que el inicio de la pretemporada pensé en ir a Francia a operarme”

“Si me operaba estaría fuera 5 semanas, les dije NO, dije que mejor me voy a aguatar, si te soy sincero jugué todo el torneo pasado jodido, el retiro si es un tema que lo analizaré hasta el 2025, con la operación en 5 semanas me dijeron que estaría como nuevo, así que al final de la temporada veré como me siento, la verdad la idea es retirarme en 2025, pero siendo sincero, si me siento bien y el Pubis no me haga tonterias y si me siento bien podría analizar seguir”, comentó Gignac a pregunta de Publimetro

En reiteradas ocasiones el bomboró ha manifestado su idea de retirarse en Tigres en el 2025, al cumplir los 10 años desde su llegada a México, sus 200 goles, 5 ligas y ser el máximo anotador en la historia de los felinos son algunas de las estadísticas que ya consiguió el francés en 9 años de jugar en el futbol mexicano.

