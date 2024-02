“La equivocación de Anselmi fue no ponerlo como titular”, Representante de Juan Escobar

Juan Escobar finalmente termina su relación con Cruz Azul y recala en Toluca para ver actividad este Clausura 2024. Luego de una salida polémica de la Noria, el guaraní finalmente se presenta con su nuevo club y previo a su debut, su representante rompe el silencio y habla sobre las razones de la salida del defensor de la escuadra cementera.

Como ya se había adelantado desde hace semanas, la enemistad entre Martín Anselmi y Juan Escobar nació en los juegos de preparación que afrontó el club. En ellos, el paraguayo entendió que su titularidad no sería segura, por lo que tendría que pelear por ella ante Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Nacho Rivero. Esta situación no fue del agrado del capitán, por lo que buscó su salida.

Se dice que entre los eventos antes mencionado y la oficialización de su partida, existen fuertes discusiones y acusaciones graves de Escobar a Anselmi por un tema de promotores. Ahora, con su llegada confirmada a Toluca, el representante del jugador levanta la voz y con polémicas declaraciones habla sobre el rompimiento de la relación con la máquina.

“La equivocación del DT de Cruz Azul (Martín Anselmi) fue no tener en primera línea a Juan Escobar, que ya ganó todo ahí. Le dijo que iba a pelear el puesto con los demás defensores, que no tenían ni el 50% de su nivel”, Aseguro en charla con la cadena Deportes Uno.

Elvio Rojas en entrevista con @DeportesUno650:



Confirma la versión de que a Juan Escobar le molestó arrancar una nueva competencia con Ditta y Piovi, los cuales su representante menciona “no tener ni el 50 % de su nivel”. Para mí, desafortunado que dijera esto.



Menciona que… pic.twitter.com/NWp8gceZSX — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) February 1, 2024

Así mismo, Rojas aseguro que las ofertas para Juan no se hicieron espera y que al momento de saberse su salida del equipo, casi todos los clubes de la Liga MX lo buscaron para intentar llevarse al paraguayo, pero al final fue Toluca el que se impuso.

“Eso es lo que nos reconforta, la novela terminó bien. De 18 equipos de México, 14 me llamaron. Seguramente los cuatro que no llamaron, no conocen su contrato. Con el América estuvimos muy cerca”, finalizó.