“Fueron días horribles”: Macky González confiesa que estuvo cerca de perder la pierna

El Exatlón México tuvo este 31 de enero el regreso de una de las atletas favoritas del público, Macky González, quien tras dos semanas ausentes por lesión, volvió a los circuitos, aunque no lo hizo para competir.

La velocista poblana sorprendió a sus compañeros al reaparecer en el programa acompañada de personal médico y con una venda en la pierna.

En ese momento, la atleta de 34 años reveló las dificultades que enfrentó luego de sufrir una cortada en la pantorrilla durante una competencia en el circuito de lodo, asegurando que estuvo a punto de perder la pierna.

“Había algún fierro, algún pico que llegó cerca del hueso. Me suturaron y progresivamente pasaron las horas, los días y se me estaba inflamando la pierna hasta que ya no me pude mover. De un día a otro ya estaba en la cama conectada, tuve varios días de anestesia, de lavados, para que me sacaran la infección que tenía. Un doctor y enfermeras me dijeron “qué buen que llegaste a tiempo porque sino esa parte de la pierna la hubieras perdido”, confesó de forma nostálgica.

En ese sentido, la atleta mexicana reconoció que fueron los días más complicados de su vida y, aunque expresó su deseó por volver a competir, dejó en claro que le dará prioridad a su evaluación médica.

“Fueron días muy difíciles, horribles. Afortunadamente ya puedo estar de pie y agradecer que han estado preguntando por mí. Estoy lista para lo que tenga que ser, quiero regresar a competir, pero también tengo un informe médico y vamos a evaluar cuál va a ser la decisión de esto”, sentenció.

Es importante mencionar que Macky González se encuentra fuera de competencia desde el pasado 18 de enero y, aunque aún se mantienen abiertas las posibilidades de que regrese para las últimas semanas, todo dependerá de la evolución de su lesión.