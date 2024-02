¿Complot para las elecciones? Romance entre Taylor Swift y Travis Kelce desata las teorías de conspiración

Estar en la cima puede tener un precio caro. Y es que, desde que su carrera comenzó a despegar hasta consagrarse como una de las artistas más exitosas de la actualidad, Taylor Swift ha tenido que estar en el foco en temas que se alejan de su oficio.

Ahora, ha sido el turno de los conspirativos para tener a la cantante en el epicentro de sus teorías, en especial su más reciente relación amorosa, con el tight end de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce.

Lo que ha sido una relación muy mediatica, algo que no es ajeno para Swift, ahora ha dado un giro al caer en las mentes de los seguidores de las conspiraciones luego de que el equipo de Kelce avanzara al Super Bowl.

¿Cuáles son las teorías conspirativas alrededor de Taylor Swift y Travis Kelce?

Luego de este hecho, surgieron innumerables rumores infundados en las redes sociales, desde afirmaciones de que Swift ha desempeñado un papel en las operaciones psicológicas del Pentágono hasta la idea de que ella y su novio, dos veces campeón del Super Bowl, son activos clave en un complot secreto para ayudar al presidente Joe Biden a ser reelegido en 2024. Otra variante: que el éxito de los Chiefs fue pactado como parte de un plan para el partido de campeonato del 11 de febrero en Las Vegas.

Según recoge el medio The Independent, incluso figuras políticas y mediáticas de derecha, como el excandidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy, la activista política Laura Loomer y la presentadora Alison Steinberg de One America News Network, han amplificado las acusaciones. De la misma forma, The New York Times también ha dedicado un par de piezas para hablar de cómo puede influir la artista durante la temporada electoral, sobre todo entre sus seguidores, que suelen ser jóvenes, mayormente de tendencias políticas liberales.

Lo que sí es indiscutible es el poder de convocatoria que la artista maneja. En septiembre, Swift publicó un breve mensaje en su cuenta de Instagram, donde instaba a sus 272 millones de seguidores a registrarse para votar. La publicación generó más de 35.000 registros en la organización apartidista sin fines de lucro Vote.org.

Una encuesta de SSRS realizada en octubre de 2023 arrojó que cerca de 6 de cada 10 adultos estadounidenses se declaran al menos simpatizantes casuales de la cantante, y el 8% dijo ser grandes fans. La encuesta también encontró que 8 de cada 10 adultos estadounidenses dijeron que habían oído hablar de su relación con Kelce y la mayoría de los que estaban familiarizados con la relación la consideraban real, en vez de un truco publicitario.