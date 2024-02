Álvaro Morales revienta al Canelo: ‘Está huyendo a Benavidez’

Saúl Canelo Álvarez está muy cerca de su regreso a los cuadriláteros, pero ante dos rivales que han generado polémica como Jermall Charlo y Terence Crawford, un hecho que generó reacciones, como la de Álvaro Morales.

El analista aseguró que era obvio que, en primera instancia, Canelo iba a enfrentar a Jermall Charlo, tras su pobre actuación en su última pelea ante José Benavidez Jr.

“Había un Charlo malo y uno muy malo y ya le ganó al muy malo. No es lo que yo quiera, o los aficionados quieran, pero metiéndome en la cabeza de Canelo, claro que iban a ir a por el otro Charlo que se vio muy mal”, dijo.

En ese hilo de ideas, Álvaro Morales afirmó que Canelo está muy cerca de decir adiós sin enfrentarse a los rivales “que el público quiere ver”.

“Ya el Canelo está retirado en activo, cumplirá con las dos peleas y se acabó. Nos va a dejar con las ganas de verlo contra Benavidez, Beterbiev y Bivol”.

Mientras que, en el tema de Terence Crawford, el analista de ESPN afirmó que el estadounidense solo se estaría subiendo por la millonaria bolsa.

“Para estar 12 rounds escapando del Canelo, no es mal negocio para Crawford, que no se trata de ganar, se trata de dinero. Lo que tiene que hacer Crawford no es ir a ganar, es ir a cobrar”, dijo.

Aunque afirmó que el campeón indiscutible de peso welter va a sufrir en cualquier escenario con el mexicano.

“Pueden pasar dos escenarios, si va en corto, va a terminar noqueado, porqué tiene una gran pegada, o si va a la distancia, Canelo lo va a encerrar”, dijo.