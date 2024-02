¡Drama total! Futbolista explota y renuncia en plena transmisión de la People’s League

Llegó a su final la primera fecha de la People’s League y aunque todo parecía ir por buen rumbo gracias a los partidos interesantes y las novedades en las reglas que emocionaron al público, los problemas no se hicieron esperar luego de una polémica declaración de Poncho de Nigris. Esta generó descontento en los jugadores de su equipo e incluso hasta una renuncia.

En la primera fecha de la competencia, el club Tanos FC presidido por los hermanos De Nigris sufrió una dura derrota de 7-2 a manos de La Gambeta FC. Esto no fue para nada del agrado de Poncho, quien arremetió en contra de sus jugadores y su condición física, asegurando que no puede ser parte de algo que necesita mucho esfuerzo.

“Siento que no puedo ser parte de algo que necesita mucho trabajo. Para empezar los jugadores necesitan un régimen alimenticio, no puede ser que quieras ser jugador y tengas panza y no te puedas mover rápido porque tienes tema con el sobrepeso... Si eres jugador tienes que estar bien y comer sano para ser más rápido, tener más visión”, comentó.

Poncho de Nigris explota contra su equipo de la People's League. pic.twitter.com/tguaT3ODtN — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) February 1, 2024

Ante esto, se comentó que Poncho había dejado al equipo quedando en solitario su hermano, pero antes de que se confirmara la noticia en el programa de esta noche, un jugador del equipo Tanos FC, explotó y le recriminó sus palabras al presidente poniendo su renuncia en vivo y asegurando que la condición no tiene que ver con el talento.

“Yo hice prueba con más de 30 mil personas y me gané mi lugar. Yo no sé por qué se da esto de no creer en una persona por su físico, el talento no tiene que ver con el físico y si es necesario que nos saquen de la People’s League, ¿no que era la liga de la gente? Yo pongo mi renuncia hoy si De Nigris no pide una disculpa pública y sigue con su equipo”, mencionó.

Resultados de la Jornada 1

Cachorros FC 6-3 Emperors FC

Callejeros FC 1-5 Reta FC

Tanos FC 2-7 Gambeta FC

Calvos FC 6-5 Ziza FC

Amor 4-5 La Gloria FC