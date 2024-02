Jürgen Damm revienta a Cade Cowell: “Dijo que no quería saber nada de México”

Cade Cowell no ha marcado gol con Chivas. Mexsport (Luis Fernando Toris)

El fichaje de Cade Cowell a Chivas generó mucha controversia, pues si bien el jugador tiene raíces mexicanas gracias a la ascendencia de su madre, decidió representar a la Selección de Estados Unidos por encima de México.

Ahora, fue Jürgen Damm quien en entrevista con TUDN, criticó el hecho de que el Guadalajara haya registrado al extremo de 20 años como formado en México, cuando nunca perteneció a fuerzas básicas de ningún club de la Liga MX.

“Sí se me hace un poco raro de que se ha formado en México cuando nunca estuvo acá, no nació acá y, sobre todo, lo ha dicho en entrevistas, que no tiene ninguna conexión con México”, mencionó.

Cade Cowell fichó con Chivas tras un breve paso por San José Earthquakes (JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS)

En ese sentido, el futbolista del Atlético de San Luis recordó que Cade Cowell mencionó en varias ocasiones que no quería saber nada de México, por lo que se le hace extraño su llegada al Rebaño Sagrado.

“Hace poco platicando ahí con gente del futbol, me comentaron que en una ocasión lo quisieron traer y que él dijo que no quería saber nada de México. Entonces ahí yo no tengo ningún problema con los naturalizados, con los que vienen a jugar acá. Pero bueno, si amas a México y eres mexicano, hay que demostrarlo en entrevistas, en tu vida diaria y en lo que dices”, sentenció.

Es importante mencionar que el próximo 4 de febrero San Luis enfrentará a Chivas, por lo que Damm reveló que nunca jugaría con el cuadro tapatío por su pasado con América, equipo al que le tiene un cariño especial.