¿Cuándo empieza la Kings League Américas? Se revela la fecha de arranque de la competencia

La espera terminó. Luego de un largo proceso de selección y conformación de equipos, la Kings League Américas se encuentra lista para ver rodar el balón por primera vez en la historia. 12 equipos se encuentran listos para causar furor en los aficionados y competir por el título del primer split disputado en suelo Latinoamericano.

TE RECOMENDAMOS: Nahuel Guzmán deja la puerta abierta para fichar en la Kings League Américas

Fue en el más reciente After Kings & Queens, que el presidente Miguel Layún se dio cita para hacer el impactante anuncio que llevaba rato siendo una incógnita, el inicio de la versión latina de la competencia. Luego de una breve charla con los integrantes de la Kings League, el mexicano pidió que corrieran un video en donde se detalla que el 25 de febrero se dará la patada inicial en la CDMX.

Es importante mencionar que este anuncio se suma al ya hecho con anterioridad por la propia liga en donde se mostró como será la primera fecha del campeonato, mismo que se jugará en Quarry Studios en la CDMX, en un inmueble que tuvo que ser construido desde cero para dar espacio a la liga internacional de futbol 7.

Anunciamos oficialmente la fecha de inicio de la Américas Kings League Santander 👑🗓️#KingsLeague pic.twitter.com/TqwpI3jozI — Kings League Santander (@kingsleague_am) February 5, 2024

Referente a la Jornada 1 del certamen podemos destacar encuentros llamativos como el de Galácticos del Caribe vs. Club de Cuervos (Inaugural) a las 14:00, el West Santos FC vs. Raniza FC a las 17:00 y el juego final que medirá a Peluche Caligari vs. el Olimpo United a las 19:00.

El resto de la jornada 1:

Persas FC vs. Titán FC / 15:00 horas

Los Chamos FC vs. Muchachos FC / 16:00 horas

Atlético Parceros vs. Aliens FC / 18:00 horas