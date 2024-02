Futbolista del Sevilla es tocado indebidamente por un aficionado

Un momento suigeneris se vivió este 5 de febrero en la Liga española, cuando un aficionado toqueteó a un futbolista durante el encuentro de la jornada 26 entre el Rayo Vallecano y el Sevilla.

Al minuto 32, Lucas Ocampos del Sevilla se preparaba a realzar un saque de manos, cuando un aficionado que se encontraba en las gradas del Estadio de Vallecas agredió al argentino.

La cámaras de televisión capturaron cuando un joven decidió picar con su dedo índice el trasero de Ocampos, quien rápidamente reaccionó a la agresión del aficionado.

Cuando te dicen que en Vallecas el púbico se hace sentir por estar muy cerca de la cancha pic.twitter.com/rmphmd1Ius — Andres Agulla (@aagulla_TV) February 5, 2024

“No creo que toda la gente del Rayo sea así, porque siempre nos tratan con respeto, pero siempre hay un tonto. Ojalá no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el futbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá el día de mañana no les pase algo así. Esperemos que se tomen la represalias que sean necesarias”, dijo Lucas al finalizar el partido.

Ocampos: “Si esto pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar" pic.twitter.com/23pWwhBbVf — rubén (@rubennatm) February 5, 2024

Hasta el momento, ni la Liga, ni el Rayo Vallecano ni el Sevilla se han expresado sobre el incidente que se dio en el partido que terminó 2-1 a favor del los sevillanos.