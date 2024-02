Jaime Munguía retira a boxeador tras propinarle brutal nocaut

Una carrera en los cuadriláteros llegó a su fin, luego de que el británico John Ryder dijo adiós al boxeo tras ser noqueado por Jaime Munguía hace un par de semanas.

A través de un comunicado, ‘The Gorilla’ agradeció el apoyo durante sus 14 años de carrera, y luego de su última pelea ante el mexicano, donde cayó a la lona en cuatro ocasiones.

“Con gran pesar he tomado la decisión de colgar los guantes y retirarme del boxeo profesional. He sido absolutamente bendecido por tener la carrera más increíble durante los últimos 14 años. He tenido la suerte de boxear en todas partes, desde el O2 Arena, el T-Mobile [Arena] en [Las] Vegas, el Alexandra Palace, el Manchester Arena hasta Guadalajara en México”, escribió.

Además, Ryder recordó que se quedó muy cerca del título mundial, incluyendo su pelea contra Saúl Álvarez, donde disputó la corona indiscutible.

“Aunque no logré ganar ese título mundial, logré y experimenté más de lo que jamás podría haber imaginado cuando me puse por primera vez un par de guantes de boxeo. No cambiaría eso por ningún cinturón”, dijo.

John Ryder, de 35 años, viene de sufrir dos derrotas consecutivas ante rivales mexicanos. Saúl Álvarez lo derrotó por decisión unánime en Guadalajara, en mayo del 2023 y ante Jaime Munguía, el 27 de enero del 2024.

Con 32 triunfos y sete derrotas, fue retador en dos ocasiones al título mundial, además de ostentar el campeonato interino de peso supermediano de la OMB y la AMB.

Ante Munguía, el británico intentó conseguir el título plata del CMB en las 168 libras e incluso, afianzarse como un nuevo retador.