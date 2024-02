¿Qué es la pubalgia, la lesión que no deja jugar a Kevin Álvarez con el América?

Kevin Álvarez no la ha pasado nada bien en el club América durante los últimos meses, luego de que las lesiones se han apoderado del lateral derecho.

Y es que, el canterano de los Tuzos del Pachuca, que llegó a Las Águilas la campaña pasada, confesó que tiene un padecimiento conocido como pubalgia.

¿Qué es la pubalgia que sufre Kevin Álvarez?

Este problema es una denominación genérica, tras sufrir una serie de lesiones que afectan a diferentes grupos musculares de la zona inguinal y que manifiestan con dolor en el pubis.

Por tal motivo, la movilidad se ve afectada y el jugador azulcrema no puede llevarse al límite, pues existe un dolor que le impide realizar cualquier esfuerzo físico.

En un podcast, que conduce junto a Miguel Layún e Igor Lichnovsky, Kevin relató que llegó a un acuerdo con el cuerpo técnico de Las Águilas, para descansar las próximas tres semanas, con la intención de disminuir un poco el dolor.

“No es como ande mal ahorita, tuve pubalgia desde hace cuatro meses, más o menos, tengo pubalgia, es una lesión complicada, para la gente que ha tenido sabe cómo es de doloroso e incómodo. El torneo pasado, por la emoción de mi primer torneo y ser campeón, de estar ahí, en el equipo, no pare nunca, me inyectaba dos o tres veces a la semana, para poder jugar el fin de semana”, comentó.

El jugador no podrá jugar por varios partidos con el América

Sin embargo, el medicamento ya no estaba haciendo efecto, por lo que tuvo que pedir permiso para detener por completo su actividad física, ya que puede empeorar.

“Hasta la fecha así lo hago, en pretemporada me inyecté siete de ocho días, porque es muy jodida, cada vez el defecto era menos. Todo este torneo que arranqué, traté de hacerlo como el pasado, pero ya no pude, las inyecciones me estaban molestando. Dije que es momento de cuidarme, de recuperarme. No estaba haciendo lo de antes, pensé que es momento de hacerse un lado y recuperarme”, relató.