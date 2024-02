Oscar Valdez revela su plan para volver a ser campeón del mundo

El pugilista mexicano Oscar Valdez está listo para regresar a los cuadriláteros en busca del título mundial, por lo que afirmó que hará todo lo que esté en sus manos por una nueva oportunidad.

En la primera conferencia de prensa de cara a su pelea frente a Liam Wilson, el sonorense afirmó que aún no piensa en el retiro y que quiere regresar a los planos estelares.

Por si no lo viste: David Benavidez, el rival que Canelo se niega a enfrentar

“Será una pelea fantástica, estoy pensando mucho en lo que ha pasado, pero me siento muy bien, bendecido de estar en esa cartelera y he aprendido de los errores y he aprendido de los oponentes para poder trabajar en esta pelea. Ganarle a Liam Wilson significa estar un paso más cerca de una oportunidad de campeonato mundial, y no saben cuánto he extrañado ser campeón del mundo””, dijo.

Además, Oscar Valdez afirmó que no se siente presionado tras lo ocurrido en su pelea ante Vaquero Navarrete donde cayó de manera aparatosa.

“Solo nos queda trabajar duro siempre, no importa la pelea que sea, pero estoy enfocado en el plan de cada pelea y tengo un gran equipo, pero al final el que está dentro del ring soy yo y confío en que puedo conseguir ese triunfo este 19 de marzo”, afirmó.

Vlsdez Oscar Valdez viene de su última pelea en el mes de mayo (Sarah Stier/Getty Images)

Aunque su aspiración es vencer a Liam Wilson para poder obtener una nueva oportunidad, no se atreve a prometer algo en el ring.

“Las promesas solo las hago para la próxima pelea, ahora estoy enfocado en esta pelea, pero lo que sí sé es que quiero ganar. Extraño ser campeón mundial y quiero darle un nuevo orgullo a mi gente, representando a mi país. Voy a hacer lo que sea necesario para obtener lo que necesito. Una oportunidad de volver a ser campeón del mundo”, dijo.

Oscar Valdez, de 33 años, cuenta con un récord de 31-2 con 23 nocauts y se enfrentará a Liam Wilson el próximo 29 de marzo en Glendale, Arizona.