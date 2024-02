“América es el equipo más grande de México”: Javairo Dilrosun

Javairo Dilrosun se prepara para debutar con las Águilas del América, por lo mientras dio sus primeras palabras como jugador azulcrema y reveló el motivo por el que decidió venir a jugar en la Liga MX.

El atacante neerlandés reconoció que tuvo sus dudas para venir a México pero reconoció la importancia del América. “Por supuesto al principio estaba un poco dudoso porque soy europeo y venir a México era un lugar muy lejano de donde yo soy, pero cuando hablé con algunos compañeros del equipo que han jugado para este club o en contra me dijeron que es el equipo más grande de México y que en cuanto tuviera la oportunidad de venir tenía que hacerlo”, declaró en entrevista para su club.

El exjugador del Feyenoord señaló que ya está trabajando para superar la barrera del idioma, pero que por lo mientras está recibiendo ayuda de Jonathan dos Santos.

“El primer día todos fueron muy amables conmigo, los compañeros por supuesto fueron amables, algunos no hablan inglés así que fue un poco difícil para mí tener una conversación, pero otros si lo hablan y me traducen; ahora tengo que aprender español. Jonathan Dos Santos me ayudó porque habla muy bien inglés, él me ayudó”, señaló.

Por último, comentó que no conocía mucho de las Águilas pero que los empezó a seguir desde la final del Apertura 2023. “Conocía muy poco, el escudo porque es un logo muy famoso, pero no sabía mucho del club. Vi la Final hace algunas semanas y vi el estadio lleno, es un gran estadio”, agregó.