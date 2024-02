Hijo de Dr. Wagner Jr. revela sus miedos tras hacer historia en Japón

El Hijo de Dr. Wagner Jr regresó a México como figura de la lucha libre internacional, después de que conquistar el GHC World Championship de NOAH Pro Wrestling, una de las empresas más grandes a nivel mundial.

En conferencia de prensa, el heredero del Legado Wagner afirmó que, a pesar de hacer historia en Japón, también se sinceró sobre su futuro y lo que viene en su carrera como el campeón máximo de la empresa nipona.

“Ser la cara de una empresa, mexicano, y lograrlo en cuatro años creo que es una satisfacción y da mucho orgullo. Me da miedo no dar el ancho del cinturón por las dudas que he tenido sobre mí, pero va a ser mi primera defensa y voy a darlo todo”, afirmó.

También afirmó que, en los últimos cuatro años, siempre buscó brillar por su cuenta y evitar estar a la sombra de su padre, Dr. Wagner Jr.

“En México seguiría viviendo a la sombra de mi padre, porqué el sigue siendo una superestrella en México, por lo que tuve que emigrar, salir y tener oportunidades en otros lados para poder trascender. Si me hubiera quedado en México tal vez seguiría siendo estelar, y ganando más dinero, pero eso no es todo y ahora tengo otras recompensas”, sentenció.

Dr Wagner El Hijo de Dr. Wagner Jr. regresó a México con el objetivo de seguir triunfando I Cortesía

El enmascarado también reveló uno de los consejos que le ha dado su familia en los cuadriláteros.

“Desde hace 14 años mi familia y yo venimos diciendo que esto es de perseverancia y paciencia. Voy a ser la máxima estrella de la lucha libre mexicana, en su momento, y le agradezco ese consejo a mi abuelo”, dijo.

El Hijo de Dr. Wagner también habló sobre la importante de mantener el legado de su familia a nivel internacional.

“Mi abuelo fue campeón en All Japan y ahora me tocó a mí, no es saldar la cuenta, es seguir manteniendo el nivel y el nombre en lo más alto”.

Al igual que adelantó que podrá tener actividad en México en los siguientes meses. “Firmé contrato con NOAH hasta el 29 de diciembre de este año, pero tengo cláusulas de que puedo venir a México alrededor de cuatro meses, o a cualquier parte del mundo”, dijo.

Cabe mencionar que fue el pasado 6 de febrero cuando Hijo de Dr. Wagner Jr, se presentó en el evento Cross Over de la compañía japonesa NOAH y logró conquistar el campeonato de peso completo GHC al vencer a Kenoh.