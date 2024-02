Jacqueline Ovalle revela que ha negado ofertas para jugar en Europa: “Algunos dirán que es conformismo”

A pesar de que para ella jugar en Europa ha sido un sueño, Jacqueline Ovalle declaró en conferencia de prensa que ha rechazado varias ofertas del futbol del viejo continente para seguir jugando con Tigres Femenil.

La “Maga” pelea palmo a palmo con Stephany Mayor en el goleo histórico del club felino y año con año se consolida como una de las mejores jugadoras del club y del futbol mexicano con sus actuaciones.

“Siendo sincera si he tenido ofertas. Si no me he querido ir es porque amo al club. No me he ido porque no he querido yo, estoy a gusto aquí, algunos dirán que es conformismo pero no lo veo así”, recalcó Ovalle.

Con 24 años, la volante de las Amazonas ya tiene 97 goles con las felinas, solo un gol por debajo de la “Generala” por lo que terminar siendo la máxima goleadora del club es un mérito personal para que la jugadora decida seguir perteneciendo a las felinas.

“A la vez siento que me falta mucho, estoy lista para emigrar y jugar contra las mejores del mundo, es lo que me da vuelta en mi cabeza, es más tema mío, de confianza”, expresó la seleccionada mexicana.