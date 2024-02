Barbie Juárez recibe ‘nocaut’ al ser víctima de robo bancario: “Me clonaron la tarjeta”

La boxeadora mexicana, Mariana ‘Barbie’ Juárez, fue víctima de la delincuencia en México, ya que recientemente confesó que sufrió el clonado de una de sus tarjetas.

Mediante un video subido a sus redes sociales, la pugilista azteca reveló que este lamentable suceso ocurrió en un cajero de un supermercado de Félix Cuevas y San Francisco, en la Ciudad de México.

En primera instancia, la atleta de 44 años, relató que le prestó la tarjeta a su hija de 16 años para que se comprara un café; sin embargo, tras retirar el dinero, dos personas la engañaron para que regresara al cajero a cerrar su sesión, por lo que considera que fue en ese momento cuando aprovecharon para robarle su dinero.

“Mi hija tiene 16 años, la engañaron gente que se pasó de lista. No tienen madre, le clonaron la tarjeta”, mencionó.

En ese sentido, la Barbie lamentó que en cuestión de 15 minutos dejaron sin fondos su cuenta, ya que los ladrones hicieron varias transacciones que comenzaron desde los 30 pesos hasta los 20 mil.

“Me puse a revisar todo y los movimientos. Todo lo que se hizo, lo hicieron tan rápido que no entiendo cómo fue que se pasaron de listos en 15 minutos. Desde que mi hija sacó el dinero para comprar el café hasta que bloquearon mi tarjeta, porque tenía que hacer un pago y me salió que la tarjeta era inválida”, explicó.

“No me di cuenta hasta que me metí a la aplicación y veo que tenga nada más 200 pesos en mi cuenta y me espanté. Empecé a ver todos los movimientos, pagos que hicieron como de compras, ahí tengo todas las cosas. Ya lo reclamé al banco, me vaciaron mi cuenta. Hicieron un pago de 20 mil, otro de 10 mil. Fueron sacando de 300, después de 600 y así hasta llegar hasta cantidades grandes. Me da tanto coraje”, sentenció.